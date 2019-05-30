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"Чудесная пара!" Горбунов удивил неожиданным фото с украинской звездой

Lite » Новости шоу-бизнеса 30.05.2019 - 12:27
"Чудесная пара!" Горбунов удивил неожиданным фото с украинской звездой
Фото: Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Телеведущий рассказал о приятной встрече

Популярный украинский шоумен и телеведущий Юрий Горбунов признается, что все свое свободное время предпочитает посвящать семье – жене Кате Осадчей и сыну Ивану. Вместе со второй половинкой он не только видится дома, но и на работе, и поклонникам трудно представить эту счастливую пару порознь. Поэтому подписчики Юрия в Instagram всегда с интересом реагируют на совместные фото шоумена с другими женщинами, каждый раз задавая, пусть и шутя, один и тот же вопрос: а Катя видела? Так, на свежем снимке Юрий позировал в компании популярной телеведущей Леси Никитюк.

Коллеги весело улыбались в камеру, а шоумен сообщил, что встретил Леди Ле случайно и был рад такой приятной неожиданности.

"Яка чудова, випадкова зустріч!" - отметил довольный улыбчивый Юрий в подписи к снимку.

&quot;Чудесная пара!&quot; Горбунов удивил неожиданным фото с украинской звездой

Фото: Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Поклонники оценили совместное фото двух знаменитостей и поспешили одарить их комплиментами в комментариях под постом.

"Вау, чудові!", "Леся неотразима, обожаю ее!", "Гарна", "Всегда супер!", "Юрий, ой, какой же вы классный. Я просто Вами восхищаюсь!", "Супер фото!", "Яка чудова пара! Приємно дивитися!" - писали фолловеры шоумена.

В своем InstaStories Леся рассекретила место встречи с коллегой. Оказалось, что они оба очутились на торжественном открытии бутика одного из самых известных мировых брендов в популярном ТРЦ Киева. Ведущая отметила, что на мероприятие пришло немало украинских звезд, например, певица Джамала, "холостяк" и бизнесмен Иракли Макацария и многие другие.

Ранее Катя Осадчая и Юрий Горбунов восхитили сеть совместным фото на съемках шоу Голос. Діти.

К слову,  Катя Осадчая покорила роскошным платьем на свадьбе Потапа и Насти Каменских. Теледива  вместе с мужем Юрием Горбуновым вела мероприятие, а также также позировала для фото  в обнимку с новоиспеченными мужем и женой. 

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Новости Украины Юрий Горбунов
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