"Чудес не бывает": победительница Холостяк 9 поделилась секретами похудения

После того, как 20-летняя киевлянка Дария Квиткова стала победительницей популярного романтического шоу Холостяк - именно ей главный герой 9-го сезона Никита Добрынин вручил кольцо и признался в любви - девушка угодила под пристальное внимание. К тому же, даже через несколько месяцев после окончания проекта они все еще вместе и регулярно делятся с поклонниками нежными и страстными совместными фото.

Многие фаны интересуются, как Дарье удалось добиться такой потрясающей фигуры - ведь во время шоу она сама признавалась, что раньше была пышечкой. Девушка решила раскрыть секрет и на своей странице в Instagram подробно поделилась своими секретами стройности.

Фото: Дария Квиткова (instagram.com/kvittkova)

По словам девушки, нужно обратить внимание на свое питание и заниматься спортом.

"Я не специалист по сбрасыванию веса и свой способ я не буду рекомендовать никому (если смотрели свидание в Египте, знаете о чем я). Первое, что вам нужно - это найти мотивацию. Я жутко ленивая, меня тяжело заставить сделать что либо. Я свою мотивацию нашла в лице Никиты Добрынина и кайфую от этого. Второе - это регулярные тренировки и питание. Я занимаюсь с тренером, которая выжимает из меня все соки. Сижу на солевой диете: пот и слезы (шучу, слез пока не было). Утром кушаем каши на воде с сухофруктами и хлебцы с авокадо, а после салаты с рыбой или мясом, фрукты и овощи тоже в рационе. Никита может кушать еще рис, гречку и яйца. Мы пьем много воды. Ну, Никита пьет, а я периодически, потому что пока мне сложно это дается", - рассказала Квиткова.

Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/kvittkova)

Девушка также опубликовала фото до и после волшебной процедуры для похудения, которая ей очень нравится. Эффект действительно заметен.

"Третье - массажи. Я стала ходить на криолиполиз. Короче, я не особо верю в похудение от одного аппарата, без занятий спорта, правильного питания и тд, но эта штука какая-то магическая. Криолиполиз - это аппаратная методика, которая корректирует фигуру без операционных вмешательств, а только лишь под воздействием холода. Что поменялось? Мне помогло снять отек и вывело лишнюю воду. Ушло 3 см. Это результат после первого раза. Я долго решалась выставлять эти фото или нет, потому что вавка в голове медленно заживает.

ПЕРВОЕ фото: После. ВТОРОЕ фото: До. Разница в час.

Чудес, увы, не бывает. Либо вы добиваетесь красивого тела правильным и здоровым путем, либо получаете куча проблем с организмом, здоровьем и нервной системой. Выбирать вам", - отметила избранница Добрынина.

Фото: Дария Квиткова (instagram.com/kvittkova)

Фолловеры поблагодарили Дашу за советы, а также отметили, что она уже очень худая и ей не стоит больше сбрасывать вес.

Куда еще худеть???? И так наверно ветром сдувает) Все хорошо в меру! А ты красавица!!!

Для своего возраста вы очень умны, трудолюбивы и мудры. Честно, восхищаюсь вами. Мне бы столько ума в 20 лет. Я держу кулачки за вас и желаю всего-всего самого лучшего

Мне что до, так и после нравится твоя фигура! Красоту ничем не испортить

Даша, молодец, что занимаешься. Идеальные фигуры - это все чьи-то стандарты. Я за то, чтоб лишний вес убрать и радоваться жизни, даже в процессе убирания лишнего веса

Я разницы если честно особо не вижу. Но выглядите отлично

Зачем тебе худеть? У тебя отличная фигура

Самоотдаче твоей искренние мое уважение!

Никита не против таких фото?)

Не увлекайся худобой.. Худоба-она не красит. Красиво, когда стройная. А когда худая..., это не красиво. Извини за сумбур

Ты настоящая молодец. так держать

Умница. Мой пример

ДО тоже было хорошо, а стало просто огонь!

Скриншот комментариев (instagram.com/kvittkova)

Напомним, Холостяк 9 Никита Добрынин с любимой взбудоражили сеть жаркими пляжными фото.

Ранее Никита Добрынин и Дария Квиткова откровенно поведали о том, как развивались их отношения и что происходит в их жизни после шоу. Экс-Холостяк признался, что хочет каждый день просыпаться вместе с любимой.

К слову, Холостяк 9 Никита Добрынин умилил сеть нежным фото с любимой Дашей.