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Чтоб локти кусал: после новости о разводе Ким Кардашьян засыпала сеть "голыми" фото

Автор: Lite

Ким Кардашьян всегда была на слуху, а сейчас и подавно. Одна из самых знаменитых в мире теледив разводится с мужем - американским рэпером Канье Уэстом. А потому к ее странице в сети приковано пристальное внимание прессы. И хотя как сама Ким, так и ее супруг хранят молчание, посты звезды говорят весьма красноречиво, считают фанаты.

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К примеру, долгое время звезда вообще ничего не выкладывала. После в ее блоге появились фото с сестрами и детьми. При этом ни Канье, ни кольца на ее безымянном пальце в кадре не оказалось. Это все сразу же натолкнуло фанатов на мысль, что в некогда идеальной семье разлад.

Ким решила оторваться по полной (фото: instagram.com/kimkardashian)

Теперь же Ким решила вернуться к рабочим постам. И хотя они получились вполне в духе бизнесвумен (она часто позирует в нижнем белье), фолловеры считают фото намного более провокационными и дерзкими. Словно Ким хочет заявить супругу, что он многое теряет. А возможно, звезда наконец решила "оторваться", ведь известно, что Канье был против чрезмерной оголенности своей жены в сети.

Страсти образам добавил и макияж в духе женщины вамп: намного более дерзкий, чем обычно. На одном фото Ким предстала в одних колготках и топе, а для второго примерила бежевый комплект. Из-за оттенка и постановки кадра создается иллюзия, что звезда и вовсе обнаженная.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян показала, как веселится с детьми на катке в стильном наряде.

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Новости Украины Ким КардашьянКанье Уэст