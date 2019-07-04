"Что Ви собе позволяете?": Владимир Остапчук опубликовал "интимные" фото

Украиский шоумен и телеведущий Владимир Остапчук решил воспользоваться недавними неполадками в работе социальных сетей и решил розыграть своих подписчиков. Поскольку Instagram ненадолго перестал загружать фото, Владимир выложил фейковые фото "ню" и предложил поклонникам настодиться результатом.

"Раз @instagram не грузится - выложил своё фото ню. Приятного просмотра", - написал он под ложными фото.

Фото: Владимир Остапчук (instagram.com/vova_ostapchuk)

Некоторые из подписчиков не сразу поняли, что это розыгрыш, о чем сообщили Владимиру в комментариях, а кое-кто признался, что все же видит фото Остапчука, потому что оно загрузилось.

Скриншот: Комментарии к посту Владимира Остапчука (instagram.com/vova_ostapchuk)

"У меня загрузилось! Фото - жесть конечно. Это у тебя внизу живота татуировка Зеленского?

"Голый невидимый Остапчук – это огонь"

"Я уже 50 раз телефон перезагрузила...все думаю что в нем дело"

"Что Вы себе позволяете? хотя бы прикрыли листочком"

"Ждем когда заработает. Тоди увидим, который он голый Вова Остапчук"

"Я думаю это развод, это просто такая фотка типо не грузит и все, да? "

"Загрузилось! Кто хочет посмотреть- пишите в директ, сделала скриншот"

Кроме того, телеведущий поддержал распространяющийся в соцсетях челлендж #BottleCapChallenge, опубликовав свою версию открывания ногой емкостей.

Читайте также, как украинские звезды участвовали в #BottleCapChallenge. Среди них также была одна знаменитая певица.

Напомним, что украиский репер и продюсер Потап заинтриговал "медовым месяцем" с солистом Rammstein, о чем поклонники узнали из соцсетей.