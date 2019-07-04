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"Что Ви собе позволяете?": Владимир Остапчук опубликовал "интимные" фото


Шоумен с юмором посмотрел на проблему не работающих соцсетей и потроллил своих подписчиков

Украиский шоумен и телеведущий Владимир Остапчук решил воспользоваться недавними неполадками в работе социальных сетей и решил розыграть своих подписчиков. Поскольку Instagram ненадолго перестал загружать фото, Владимир выложил фейковые фото "ню" и предложил поклонникам настодиться результатом.
"Раз @instagram не грузится - выложил своё фото ню. Приятного просмотра", - написал он под ложными фото.

Фото: Владимир Остапчук (instagram.com/vova_ostapchuk)

Некоторые из подписчиков не сразу поняли, что это розыгрыш, о чем сообщили Владимиру в комментариях, а кое-кто признался, что все же видит фото Остапчука, потому что оно загрузилось.

 

Скриншот: Комментарии к посту Владимира Остапчука (instagram.com/vova_ostapchuk)

  • "У меня загрузилось! Фото - жесть конечно. Это у тебя внизу живота татуировка Зеленского?
  • "Голый невидимый Остапчук – это огонь"
  • "Я уже 50 раз телефон перезагрузила...все думаю что в нем дело"
  • "Что Вы себе позволяете?  хотя бы прикрыли листочком"
  • "Ждем когда заработает. Тоди увидим, который он голый Вова Остапчук"
  • "Я думаю это развод, это просто такая фотка типо не грузит и все, да? "
  • "Загрузилось! Кто хочет посмотреть- пишите в директ, сделала скриншот"

Кроме того, телеведущий поддержал распространяющийся в соцсетях челлендж #BottleCapChallenge, опубликовав свою версию открывания ногой емкостей.

Читайте также, как украинские звезды участвовали в #BottleCapChallenge. Среди них также была одна знаменитая певица.

Напомним, что украиский репер и продюсер Потап заинтриговал "медовым месяцем" с солистом Rammstein, о чем поклонники узнали из соцсетей.

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