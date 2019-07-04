"Что Ви собе позволяете?": Владимир Остапчук опубликовал "интимные" фото

Шоумен с юмором посмотрел на проблему не работающих соцсетей и потроллил своих подписчиков
Украиский шоумен и телеведущий Владимир Остапчук решил воспользоваться недавними неполадками в работе социальных сетей и решил розыграть своих подписчиков. Поскольку Instagram ненадолго перестал загружать фото, Владимир выложил фейковые фото "ню" и предложил поклонникам настодиться результатом.
"Раз @instagram не грузится - выложил своё фото ню. Приятного просмотра", - написал он под ложными фото.
Фото: Владимир Остапчук (instagram.com/vova_ostapchuk)
Некоторые из подписчиков не сразу поняли, что это розыгрыш, о чем сообщили Владимиру в комментариях, а кое-кто признался, что все же видит фото Остапчука, потому что оно загрузилось.
Скриншот: Комментарии к посту Владимира Остапчука (instagram.com/vova_ostapchuk)
Кроме того, телеведущий поддержал распространяющийся в соцсетях челлендж #BottleCapChallenge, опубликовав свою версию открывания ногой емкостей.
Читайте также, как украинские звезды участвовали в #BottleCapChallenge. Среди них также была одна знаменитая певица.
Напомним, что украиский репер и продюсер Потап заинтриговал "медовым месяцем" с солистом Rammstein, о чем поклонники узнали из соцсетей.