"Что Аня, что Настя": подруга Каменских взбудоражила сеть аппетитными формами в хищном бикини

Настя Каменских и Потап отправились в медовый месяц в Турцию не одни. Известно, что со звездной парой также отдыхают подруги певицы, среди которых – Аня Андрийчук-Завгородняя, жена солиста группы "Время и Стекло" Алексея Завгороднего (Позитив). И пока Позитив с Надей Дорофеевой разъезжает по Украине с концертами, его супруга нежится под жарким турецким солнцем со звездной парой молодоженов, о которых сейчас говорят буквально все украинские СМИ.

Отметим также, что Аня Завгородняя – лучшая подруга Каменских. Они очень часто появляются друг у дружки в соцсетях, отдыхают вместе. Более того, Каменских часто появляется в одежде от бренда Завгородней, которая также является дизайнером.

Теперь же внимание поклонников привлек "аппетитное" появление подружки Насти. Так, на своей instagram-страничке Завгородняя опубликовала серию жарких фото, на которых она позирует в открытом бикини насыщенного желтого цвета с леопардовым принтом. Также свой пляжный образ жена Позитива дополнила весьма оригинальными аксессуаром – то ли солнцезащитными очками на пол лица, то ли то все же козырек.

"Рай", - лаконично подписала парочку фотографий Аня Завгородняя.

Жена Алексея Завгороднего (Позитив) на отдыхе в Турции (фото: instagram.com/annchuk)

Подписчики Завгородней также поспешили оставить восторженные отзывы под ее снимками:

Ох какая кошечка!

Что Аня, что Настя - обе глаз не оторвать! Вот такими должны быть девушки! С фигурой, с юмором!!!! Так держать, девочки!

Очаровательно шикарная!

Аня, фигура у вас зачет!

Бомба – красотка!

Кендалл Дженнер?))

Суперский купальник!

Очень подтянутая, крутая фигурка!

Фигура - топ!

Идеальная красотка! Обожаю тебя)

Алексей и Аня Завгородние (фото: instagram.com/annchuk)

Настя Каменских и Аня Завгородняя (фото: instagram.com/annchuk)

Отметим, что Настя Каменских также не отстает от своей подруги. Ранее певица опубликовала несколько не менее привлекательных фото. На снимках Настя позирует в откровенном бикини оливкового цвета. При этом купальник выполнен в бельевом стиле.

Также напомним, ранее Настя Каменских поделилась счастьем на редком свадебном фото.