"Чому": близняшки Анна-Мария рассказали в новом клипе о любви к одному парню

Анна-Мария — Чому

Может ли в каждой уникальной истории любви быть что-то похожее? Только если девочки-близняшки влюбились в мальчиков-близнецов. Свою интерпретацию этой удивительной истории предложили сестры-близняшки Анна-Мария в новом клипе "Чому".

Режиссером клипа выступил известный украинский клипмейкер Юрий Движон (DVIZHON), который своими работами пытается не только поразить, но и закрепить за украинской музыкой престижное место на зарубежном пьедестале.

Певицы интригуют: в клипе они раскрывают тему на популярный вопрос — доводилось ли сестрам-близнецам влюбляться в одного парня?

Анна: "Наверное, наиболее часто задаваемый нам вопрос: "А влюблялись ли вы в одного парня?" В этом клипе как раз эта тема и раскрывается. В нашей жизни действительно был такой случай, правда, это было в 6 классе."

Мария: "В нашем клипе есть история. Но при этом мы постарались сделать такое видео, которое даст зрителю ощущение, что он побывал на нашем концерте."

В клипе Анна и Мария сами играют на гитаре и барабанах. При этом если с гитарой сестры "дружат" давно, то игру на барабанах пришлось осваивать специально для съемок клипа.

Съемки клипа Анна-Мария — "Чому"

"У близнецов часто бывают случаи, когда они могут влюбиться в одного и того же человека, но не всегда у этого человека найдется его копия, которая поможет разрешить конфликт. Я считаю, что момент моего сотрудничества с дуэтом Анна-Мария рано или поздно должен был настать, потому что я как никто другой знаю, как это — с первого дня своей жизни иметь брата-близнеца. Мне очень захотелось, чтобы моя первая работа для девчонок была определенным образом символичной в этом плане и несла музыкальность, позитивные эмоции и немного юмора", — рассказывает о сотрудничестве режиссер Юрий Движон.

И режиссер, и Анна-Мария не скрывают, что вдохновились эстетикой 80-х.

"Это некий минимализм, простота, но все со вкусом и своим уникальным стилем. Обращаешь внимание не на оболочку, а на саму суть", — говорят сестры.

Интересно, что в представленном новом клипе "Берега" певец Макс Барских также вдохновился модой 80-х.

Напомним, 14 ноября в столичном Дворце спорта состоялось выступление мировой легенды Стинга и американского регги-исполнителя Шэгги. В соцсетях поклонники продолжают обсуждать "взрывной" концерт.

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