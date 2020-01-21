Чистый соблазн: Надя Дорофеева засветила аппетитные формы в прозрачном наряде

Надя Дорофеева вместе с мужем Владимиром Дантесом наслаждается отпуском в Доминиканской Республике. Хоть солнечная погода чередуется с залпами теплого ливня, это ничуть не портит паре впечатление от отдыха. К слову, Надя и Вова первые дни проводили время с друзьями – бизнесвуман Лерой Бородиной и ее мужем, ведущим Андреем Шабановым, но супруги улетели и оставили артистов наедине. Надя сообщила, что не знает, чем заняться с супругом, когда нет компании, и вызвала бурную реакцию поклонников. Но, похоже, вопрос отпал сам собой – Вова и Надя решили предаться романтике. Кроме того, певица соблазняет супруга пикантными нарядами.

Так, в InstaStories она показала горячее фото, на котором запечатлена в прозрачном наряде. Сквозь ткань отчетливо видно черное белье (или купальник), а также аппетитные формы певицы, ведь она демонстрирует на камеру "вид сзади".

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Также Надя поделилась романтическим кадром с мужем. Вова обнимет жену, прикрыв глаза, притянув ее к себе. А Надя лишь улыбается и ближе прижимается к мужу. Пара запечатлена у океана на пляже, поэтому певица позирует в купальнике.

Вова, в свою очередь, решил поделиться с поклонниками своими мыслями о жизни и выводами о моментах, которым часто не придаешь значения, но начинаешь ценить лишь по прошествии времени.

"Как легко замечать мелкие неприятности и как сложно обращать внимание на огромнейшие приятности. Мы все такие любовные находимся на острове с огромными пальмами, вкусной едой, лазурным океаном, с друзьями и знаете... Я большую часть времени был чем-то недоволен.Почему? Да просто так легче. Меня слишком смущал дождь, комары, которые видимо оснащены шумоподавляющими приборами, т.к их не слышно, но при этом они съели почти всего меня. Экскурсией, океаном, который был с слишком большими волнами, усталость, которая настигала нас в районе 9 вечера из-за Джет лега. И сегодня утром задал себе вопрос. А не обнаглел ли я?! Теплый дождь, под которым хочется танцевать, потому что температура воздуха все равно не опускается ниже 27. Комары, серьезно? Когда едем с друзьями на шашлыки под Киев, как-то это нас не смущает. Экскурсия? Да это кайф, сменяем привычный вид отеля на дикую природу, узнаём новое об абсолютно незнакомой стране. Океан? Да, я же в Киеве каждое утро начинаю с заплыва по нашему спокойному местному океану. И, наконец-то, мы ложимся в нормальное время и встаём в 7:30 утра. Делаем зарядку, которая заряжает нас на целый день, и просто отдыхаем", - признался Вова в философском откровенном посте.

Ранее Надя Дорофеева соблазнила сеть откровенным фото топлесс на пляже.