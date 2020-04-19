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Чисто королевская семья: Оля Полякова с дочерьми поздравила всех с Пасхой

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Певица очаровала поклонников эффектным кадром из фотосессии

Оля Полякова во время карантина стала проводить намного больше времени со своими дочерьми - 15-летней Машей и 8-летней Алисой. Певица откровенно призналась, что порой это очень непросто и им пришлось заново учиться общаться. Однако "Королева ночи" не унывает и придумывает все новые развлечения для своих домочадцев и поклонников - в прямых эфирах она показывает свои тренировки, обсуждает интересные темы с другими звездами и готовит с детьми вкусняшки. Пасху они будут отмечать в тесном семейном кругу в своем загородном доме.

Полякова решила поздравить всех фанатов с этим светлым праздником в Instagram. Артистка опубликовала красочный и эффектный снимок, на котором они с дочерьми сидят за красиво накрытым пасхальным столом в саду.

При этом мама и девочки одеты в элегантные наряды ярких цветов, а на головах у них красуются шляпки необычных форм. Так, сама Оля выбрала нежно-розовый цвет, Маша - изумрудно-зеленый, а Алиса голубой. Кадр был сделан ранее в рамках фотосессии для одного из журналов.

Фото: Оля Полякова с дочерьми (instagram.com/polyakovamusic)

"Со светлым праздником Пасхи! Счастья и благополучия в ваши семьи", - душевно пожелала подписчикам певица.

Пользователи сети пришли в восторг от такого яркого фото и засыпали Олю комплиментами и поздравлениями с праздником.

  • Які ж ви красунечки! Ватаю вас з Паскою! Христос Воскрес!
  • Дуже красиві ,шикарні
  • Как с открытки)
  • Які дами!!! Справжні леді!!! Зі святом! Христос воскрес!
  • Здоровья и сопутствующих благ!!! Фото огонь
  • ААААхх. Как красиво. Принцессы. Всех благословений Вашему дому Вашей семье!!!
  • Воистину воскресе!Спасибо!
  • Чисто королевская семья
  • Клас,щирі вітання!
  • Мадам ,а король де?)
  • Не хватает главы семейства
  • Вау,какие вы красивые
  • Красотки Фото как кадр с фильма. Поздравляю с Светлой Пасхой! Всех благ земных
  • Какая ретро красота. Веет благородством и аристократической интеллигентностью! С праздником! Пусть любовью наполняются сердца

Скриншот комментариев (instagram.com/polyakovamusic)

Напомним, Оля Полякова рассказала, как проводит карантин с пользой для семьи.

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