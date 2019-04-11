Чистая роскошь: Синди Кроуфорд блистает в Гонконге

Синди Кроуфорд уже давно является амбассадором люксового швейцарского производителя часов и украшений Omega. В одной из последних рекламных кампаний они снялись вместе с дочерью – 17-летней моделью Кайей Гербер. "Два поколения – один выбор", – звучал слоган марки. А осенью прошлого года в создании кампейна участовала вся семья: сама Синди, ее муж – бывший манекенщик Рэнди Гербер, а также их дети Кайя и Пресли.

И вот недавно Синди отправилась в Гонконг, чтобы продолжить сотрудничество со знаменитой маркой и посетить мероприятие, устроенное ею. 53-летняя супермодель прилетела в Азию пару дней назад и сразу же начала постить многочисленные фото и сториз, включая блюда из популярного ресторана Маdamе Fu. Но конечно, больше всего поклонников привлекли образы Кроуфорд. В первый день она появилась в джинсах узких классического кроя и белой рубашке. Дополнила его небольшая бежевая сумочка, коричневые лодочки без каблука, крупные солнцезащитные очки, а еще – украшения Omega (куда без них?).



Стильная Синди Кроуфорд (фото: instagram.com/cindycrawford)

А на следующий блистала в роскошном белом платье с оголенными плечами от австралийского бренда Alex Perry, которое дополнила золотыми часами, серьгами-кольцами и "мраморным" клатчем. Образ получился по-настоящему шикарным также благодаря безупречной укладке и макияжу, подчеркивающему выразительность взгляда и сияющую кожу. "Приветствую OMEGA в Гонконге", – лаконично подписала супермодель фото на своей странице в Instagram.

Многочисленные поклонники Синди, как всегда, оценили лук звезды "на отлично". "Во веки веков самая красивая женщина", "Просто великолепна!", "Ты выглядишь просто невероятно", "Ты никогда не разочаруешь. Всегда прекрасна", "Просто потрясающе", "Моя любимая супермодель! Всегда потрясающий!", "Самая красивая женщина в мире", "Красотка, Синди!", "Просто сказочна"…