Чистая любовь: Эшли Грэм показала первые фото новорожденного сына

Эшли Грэм (фото: instagram.com/ashleygraham)

И пообещала показать больше

Эшли Грэм стала мамой 18-го января – об этом событии модель сама сообщила поклонникам, правда, с небольшим опозданием. По всей видимости, первые дни молодая мама просто наслаждалась новым статусом. А поклонники с трепетом ожидали, когда же активная в сети Эшли покажет первенца. И вот неугомонная красотка сделала всем сюрприз, опубликовав первые фото малыша и пообещав вскоре показать его полностью.

Первые фото новорожденного сына Эшли (фото: instagram.com/ashleygraham)

«В 18:00 18.01.20 мы приветствовали 7 фунтов 5 унций любви в нашем мире. Встреча с нашим сыном сделала наши сердца невероятно полными, и мы не можем дождаться, чтобы представить его вам на @prettybigdealpod завтра...», – написала Эшли под снимками. На фото видно только крошечную ручку, которую держит в своей руке счастливая Грэм. Что ж, ждем с нетерпением!

Напомним, Эшли никогда не отличалась скрытностью. После того как девушка объявила миру о беременности, она начала активно рассказывать обо всех «подводных камнях» этого столь важного для каждой женщины процесса. Пышнотелая модель показывала лишний вес, целлюлит, растяжки. Но также не забывала делиться и радостью от факта будущего материнства. Так что желание как можно скорее показать сына публике вполне логично.

Эшли и ее муж (фото: instagram.com/ashleygraham)

К слову, на днях еще одна звездная мама порадовала поклонников фото своего ребенка. Так, 2 февраля Милла Йовович стала мамой в третий раз. Как известно, первой прекрасную новость сообщила старшая дочь актрисы и ее мужа Пола Андресона. 12-летняя Эвер поделилась на своей страничке в сети душевным снимком из больничной палаты. На фото видим всю большую семью Йовович-Андерсона, а также новорожденную крошку. При этом Йовович сразу же дала понять, что ей предрассудки чужды. Актриса буквально с первых минут рождения малышки готова демонстрировать миру ее личико, а не “заклеивать” его смайликами, как многие ее коллеги.