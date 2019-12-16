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"Чика из 90-х": Надя Дорофеева поразила необычным образом

Lite » Новости шоу-бизнеса 16.12.2019 - 10:42
"Чика из 90-х": Надя Дорофеева поразила необычным образом
Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица предстала перед поклонниками с новой прической и ярким макияжем

Надя Дорофеева часто радует своих поклонников яркими и интересными экспериментами со внешностью и образами. Так, недавно участница группы "Время и Стекло" позабавила фанатов, примерив черные усы - конечно же, накладные. Некоторые даже в шутку отметили, что ей идет! А на новом снимке в своем Instagram певица предстала в необычном луке и с новой прической.

Надя опубликовала портретное фото, снятое с интересного ракурса. При этом у артистки на голове пышные кудряшки, а ее волосы стали заметно короче - скорее всего, девушка примерила парик.

На лице у звезды яркий макияж в духе 90-х - перламутровые голубые тени и розовая помада. Завершают эффектный лук массивные серьги-кольца.

Дорофеева решила поинтересоваться мнением поклонников относительно подобного образа.

"Че как", - шутливо подписала она снимок.

&quot;Чика из 90-х&quot;: Надя Дорофеева поразила необычным образом

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Фолловеры не заставили себя ждать и принялись активно обсуждать фото Нади, в основном восхищаясь ее красотой и удивляясь необычной прическе и мейкапу.

  • Ууу, красотка
  • Тебе идут кудряхи
  • Вы очень красивая
  • Крутой макияж! Подскажите пожалуйста, что за бренд помады?
  • Красотка
  • Ты постриглась???
  • Та ничё красиво
  • Та ничё, все ок
  • Очень красивая прическа! Тебе идёт!
  • Чика из 90-х
  • Та ничё себе офигенно!!!
  • Богиня
  • Идеально
  • Красотка. Каждый раз радуешь своими постами
  • Чётко
  • Это прекрасно

&quot;Чика из 90-х&quot;: Надя Дорофеева поразила необычным образом

Скриншот комментариев (instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, ранее Надя Дорофеева и Владимир Дантес "развеяли" подозрения о своем расставании в сети.

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