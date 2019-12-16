"Чика из 90-х": Надя Дорофеева поразила необычным образом

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица предстала перед поклонниками с новой прической и ярким макияжем

Надя Дорофеева часто радует своих поклонников яркими и интересными экспериментами со внешностью и образами. Так, недавно участница группы "Время и Стекло" позабавила фанатов, примерив черные усы - конечно же, накладные. Некоторые даже в шутку отметили, что ей идет! А на новом снимке в своем Instagram певица предстала в необычном луке и с новой прической.

Надя опубликовала портретное фото, снятое с интересного ракурса. При этом у артистки на голове пышные кудряшки, а ее волосы стали заметно короче - скорее всего, девушка примерила парик.

На лице у звезды яркий макияж в духе 90-х - перламутровые голубые тени и розовая помада. Завершают эффектный лук массивные серьги-кольца.

Дорофеева решила поинтересоваться мнением поклонников относительно подобного образа.

"Че как", - шутливо подписала она снимок.

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Фолловеры не заставили себя ждать и принялись активно обсуждать фото Нади, в основном восхищаясь ее красотой и удивляясь необычной прическе и мейкапу.

Ууу, красотка

Тебе идут кудряхи

Вы очень красивая

Крутой макияж! Подскажите пожалуйста, что за бренд помады?

Красотка

Ты постриглась???

Та ничё красиво

Та ничё, все ок

Очень красивая прическа! Тебе идёт!

Чика из 90-х

Та ничё себе офигенно!!!

Богиня

Идеально

Красотка. Каждый раз радуешь своими постами

Чётко

Это прекрасно

Скриншот комментариев (instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, ранее Надя Дорофеева и Владимир Дантес "развеяли" подозрения о своем расставании в сети.