"Чертовски красивая": Лобода вышла в свет в Монако в стильном вечернем наряде

Артистка посетила концерт в элегантном платье
Украинская певица Светлана Лобода после насыщенного концертного тура решила немного отдохнуть и устроила себе европейские каникулы. Сначала артистка посетила Рим, где, к слову, поразила фанатов впечатляющей растяжкой. При этом она позировала на балконе своего номера в одном лишь нижнем белье, что вызвало неоднозначную рекацию в сети. После чего знаменитость отправилась на Лазурный берег, а именно в Монако.
На своей страничке в Instagram Светлана поделилась снимком в эффектном образе. Артистка отправилась на концерт, для чего выбрала элегантное и стильное черное вечернее платье в пол. Волосы она оставила распущенными и дополнила образ сумочкой-клатчем на цепочке.
"Иду на концерт", - прокомментировала Лобода публикацию, причем на английском языке.
Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)
Фолловеры певицы оценили ее классический и в то же время модный образ и не стали скупиться на комплименты.
Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)
Как мы ранее писали, Светлана Лобода вовсю насладилась ярким отдыхом в Риме, куда певица прибыла на днях. При этом в итальянском городе Лобода провела очень насыщенные дни - исполнительница ходила по магазинам, тусовкам, конечно же, на экскурсии.
Ранее Светлана Лобода с дочкой позабавили "перевоплощением" в кошечек. Мама с дочкой Евой решили немного развлечься и позабавить поклонников певицы.