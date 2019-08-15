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"Чертовски красивая": Лобода вышла в свет в Монако в стильном вечернем наряде

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Артистка посетила концерт в элегантном платье

Украинская певица Светлана Лобода после насыщенного концертного тура решила немного отдохнуть и устроила себе европейские каникулы. Сначала артистка посетила Рим, где, к слову, поразила фанатов впечатляющей растяжкой. При этом она позировала на балконе своего номера в одном лишь нижнем белье, что вызвало неоднозначную рекацию в сети. После чего знаменитость отправилась на Лазурный берег, а именно в Монако.

На своей страничке в Instagram Светлана поделилась снимком в эффектном образе. Артистка отправилась на концерт, для чего выбрала элегантное и стильное черное вечернее платье в пол. Волосы она оставила распущенными и дополнила образ сумочкой-клатчем на цепочке.

"Иду на концерт", - прокомментировала Лобода публикацию, причем на английском языке.

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Фолловеры певицы оценили ее классический и в то же время модный образ и не стали скупиться на комплименты.

  • Ну нельзя же быть красивой такой!!!!! Шикарная!!!
  • Взорвите Монако к чертям
  • Грация
  • Красивая!
  • Чертовски красивая! Не буду желать удачи, она вам не понадобится))))
  • Самая нереальная
  • Уровень идеальности зашкаливает
  • Уау, отожги там, наша огненная дамочка
  • Ты супер
  • Очень красивая девушка певица Лобода
  • КАК МОЖНО БЫТЬ ТАКОЙ ГОРЯЧЕЕЕЕЕЙ
  • Как всегда элегантна и сексуальна

Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)

Как мы ранее писали, Светлана Лобода вовсю насладилась ярким отдыхом в Риме, куда певица прибыла на днях. При этом в итальянском городе Лобода провела очень насыщенные дни - исполнительница ходила по магазинам, тусовкам, конечно же, на экскурсии.

Ранее Светлана Лобода с дочкой позабавили "перевоплощением" в кошечек. Мама с дочкой Евой решили немного развлечься и позабавить поклонников певицы.

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