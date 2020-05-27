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Чертовски красива: 53-летняя Сальма Хайек покорила сеть роскошным внешним видом

Lite » Новости шоу-бизнеса 27.05.2020 - 19:28
Чертовски красива: 53-летняя Сальма Хайек покорила сеть роскошным внешним видом
Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)

Звезда все хорошеет

Сальма Хайек, похоже, никогда не устанет восхищать сеть своим молодым внешним видом. В этот раз звезда сделала публикацию в микроблоге, посвященную любви к собакам. Но поклонники не смогли отвести глаз от вечно молодой актрисы. «В эти времена, по крайней мере, мы все еще можем целовать наших собак», – порадовалась Сальма.

Чертовски красива: 53-летняя Сальма Хайек покорила сеть роскошным внешним видом

На фото она позирует вместе со своим домашним любимцем – французским бульдогом. Для теплого, уже почти летнего денька, Хайек выбрала джинсы с высокой посадкой и роскошную темно-синюю блузу в белый горох с воланами на рукавах. Звезда сделала достаточно яркий макияж, а волосы вытянула, уложив их на прямой пробор.

Чертовски красива: 53-летняя Сальма Хайек покорила сеть роскошным внешним видом

Новые фото Сальмы (фото: instagram.com/salmahayek)

Поклонники принялись писать Сальме комплиметы, по обыкновению отметив ее необычнайно привлекательную внешность, которая с годами становится только ярче.

  • Ты просто волшебная
  • Вау, собака выглядит таким милашкой, но Сальма выглядит такой чертовски красивой
  • Ты просто номер один
  • Боже, Господи, ты выглядишь на 25
  • Твои действия доброты очень мотивируют во времена кризиса. Оставайся дома, оставайся в безопасности, оставайся благословенной
  • Какой же счастливчик твой пес!
  • Ты выглядишь так мило, Сальма
  • Ты просто самая лучшая
  • Идеально
  • Красивая

Чертовски красива: 53-летняя Сальма Хайек покорила сеть роскошным внешним видом

Чертовски красива: 53-летняя Сальма Хайек покорила сеть роскошным внешним видом

Чертовски красива: 53-летняя Сальма Хайек покорила сеть роскошным внешним видом

Чертовски красива: 53-летняя Сальма Хайек покорила сеть роскошным внешним видом

Чертовски красива: 53-летняя Сальма Хайек покорила сеть роскошным внешним видом

Чертовски красива: 53-летняя Сальма Хайек покорила сеть роскошным внешним видом

Комментарии к посту (фото: принтскрин instagram.com/salmahayek)

Напомним, Сальма никогда не скрывала свой возраст. Напротив – она гордится им. Таким образом, звезда регулярно доказывает, что красота от течения времени практически не зависит. К примеру, на свой день рождения в прошлом году, который она отмечает 2-го сентября, она сделала смелый шаг. В честь 53-летия она запостила фото, где красуется в ярко-голубом бикини: верх купальника еле сдерживает пышную грудь актрисы, а крошечные трусики подчеркивают соблазнительные изгибы ее бедер и талии. "Да, мне 53, и что? С днем рождения всех вас, сентябрьские малышки!", – написала Сальма под фото. Так держать, Сальма!

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Автор: Lite

Теги Новости Украины Сальма Хайекактриса
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