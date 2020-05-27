Чертовски красива: 53-летняя Сальма Хайек покорила сеть роскошным внешним видом

Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)

Звезда все хорошеет

Сальма Хайек, похоже, никогда не устанет восхищать сеть своим молодым внешним видом. В этот раз звезда сделала публикацию в микроблоге, посвященную любви к собакам. Но поклонники не смогли отвести глаз от вечно молодой актрисы. «В эти времена, по крайней мере, мы все еще можем целовать наших собак», – порадовалась Сальма.

На фото она позирует вместе со своим домашним любимцем – французским бульдогом. Для теплого, уже почти летнего денька, Хайек выбрала джинсы с высокой посадкой и роскошную темно-синюю блузу в белый горох с воланами на рукавах. Звезда сделала достаточно яркий макияж, а волосы вытянула, уложив их на прямой пробор.

Новые фото Сальмы (фото: instagram.com/salmahayek)

Поклонники принялись писать Сальме комплиметы, по обыкновению отметив ее необычнайно привлекательную внешность, которая с годами становится только ярче.

Ты просто волшебная

Вау, собака выглядит таким милашкой, но Сальма выглядит такой чертовски красивой

Ты просто номер один

Боже, Господи, ты выглядишь на 25

Твои действия доброты очень мотивируют во времена кризиса. Оставайся дома, оставайся в безопасности, оставайся благословенной

Какой же счастливчик твой пес!

Ты выглядишь так мило, Сальма

Ты просто самая лучшая

Идеально

Красивая

Комментарии к посту (фото: принтскрин instagram.com/salmahayek)

Напомним, Сальма никогда не скрывала свой возраст. Напротив – она гордится им. Таким образом, звезда регулярно доказывает, что красота от течения времени практически не зависит. К примеру, на свой день рождения в прошлом году, который она отмечает 2-го сентября, она сделала смелый шаг. В честь 53-летия она запостила фото, где красуется в ярко-голубом бикини: верх купальника еле сдерживает пышную грудь актрисы, а крошечные трусики подчеркивают соблазнительные изгибы ее бедер и талии. "Да, мне 53, и что? С днем рождения всех вас, сентябрьские малышки!", – написала Сальма под фото. Так держать, Сальма!

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Автор: Lite