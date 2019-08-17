Черный лебедь: горячая Даша Астафьева устроила дерзкую фотосессию на крыше

Даша Астафьева опубликовала горячие фото из новой фотосессии
Даша Астафьева не прекращает покорять поклонников своей красотой и грацией. На этот раз украинская певица продемонстрировала фанатам новый образ черного лебедя на крыше высотного здания. Красотка просто очаровала своей дерзостью и женственностью в "одном флаконе". Новая фотосессия исполнительницы опубликована на ее страничке в Instagram.
"Скажи мне, кто твоя крыша, и я скажу, сколько в тебе этажей..", - подписала Даша чувственные фото.
Снимки сделаны в черно-белых цветах и это только украшает певицу. На них она позирует в черной накидке из перьев.
"Спасибо огромное @bestinua , @polinanenia и замечательному @dmitry_dir за возможность разделить важное. Поздравляю вас с началом нового красивого полёта", - написала Астафьева под одной из фотографий.
Поклонники украинской артистки восхищаются великолепием съемки и прекрасным образом певицы.
Скриншот комментариев (instagram.com/da_astafieva)
Как мы ранее писали, украинская певица Даша Астафьева снялась в очередной роскошной арт-съемке, в которой также продемонстрировала и свою великолепную фигуру.
Читайте также, как недавно украинская playmate Даша Астафьева была замечена в центре города в экстравагантном образе. Певица и актриса ехала в киевском метро в длинном ретро-платье, и при этом зачитывала строки из известного стихотворения.