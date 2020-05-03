Черный лебедь: гибкая экс-"ВИА Гра" ошеломила вертикальным шпагатом

Надежда Мейхер-Грановская (фото: instagram.com/nadyameiher)

Экс-"ВИА Гра" Надежда Мейхер-Грановская продемонстрировала потрясающую растяжку

Надежда Мейхер-Грановская, которая откровенно высказалась о замужестве, поразила своих поклонников отличной физической формой. Так бывшая певица группы "ВИА Гра" продемонстрировала потрясающую растяжку во время занятий балетом.

Певица отметила, что кроме таланта и трудоспособности, очень важен педагог. При этом благодаря педагогам люди усердней работают и достигают высокого профессионализма в своем любимом деле, или же наоборот забрасывают свои занятия.

"В моем детстве, юношестве, взрослой жизни встречались и те, и другие. И я всегда с трепетом и любовью отношусь к тем педагогам, которые меня еще больше вдохновляют", - написала Надежда на своей странице в Instagram.

Надежда Мейхер-Грановская удивила вертикальным шпагатом (видео: instagram.com/nadyameiher)

Пользователи сети также прокомментировали форму артистки.

Вот это форма!! Круто!!

Да ладно! Это реально?

Ого;

Черный лебедь;

Надя, молодец;

Восхищаюсь вами;

Интересно, смогу ли я сесть на шпагат в свои 38? Я никогда не занималась спортом;

Вы такая женственная!!!

Скриншоты с Instagram

Напомним, что Надежда Мейхер в интервью откровенно призналась, делала ли она пластические операции или уколы красоты. По мнению артистки, вы не будете чувствовать себя счастливее, если ваш внешний вид станет идеальным. Она считает, что главное - это взаимная любовь и богатый внутренний мир.