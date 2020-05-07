Черный ангел: Екатерина Кухар подчеркнула идеальные формы облегающим деловым нарядом

Украинская прима-балерина Екатерина Кухар остается с мужем и детьми на домашней самоизоляции в период карантина. При этом Кухар и Александр Стоянов с удовольствием делятся с поклонниками “хрониками карантина”. Звездная пара буквально каждый день публикует на своих инстаграм-страничках различные фото и видео. К примеру, на днях Стоянов показал общий кадр с супругой и детьми. На снимке дочь пары, 5-летняя Настя уже повторяет за мамой и садится практически в идеальный поперечный шпагат! Однако вместе с домашними фото Кухар также делится прошлыми глянцевыми съемками.

На новых фото прима-балерина предстает в образе деловой стильной леди. На черно-белых фото Кухар позирует в машине. При этом для съемки артистка выбрала удачный комплект. На Екатерине - облегающие черные брюки, которые подчеркивают ее изысканные формы. В глаза бросаются элегантные полупрозрачные лодочки на высокой шпильке.

Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Свой новый пост Екатерина сопроводила загадочной подписью: “Не надо слушать шум мира, надо слушать тишину души”.

Поклонники Екатерины также поспешили прокомментировать ее новое фото-послание:

“Уже полтора месяца карантина слушаю тишину души. А душе хочется послушать шум мира”

“Моя, Любовь, Вы, моя Богиня, Екатерина, Вы пример Женственности”

“Мега стильные и красивые фото. Просто мастерски исполнены и моделью и мастером кадра”

“Вау!!! Это фото "Чёрного" АНГЕЛА!!!! Это просто нереально красиво!!! Завораживающе”

“Фантастично гарно і мудро!”

“Дуже стильна і неймовірна! Дуже дуже!”

“В этом фото идеально все”

“Просто бомба! Катюша, Вы богиня”

Скриншот комментариев: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Напомним, ранее Екатерина Кухар раскрыла свой рацион питания на карантине.