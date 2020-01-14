Черная королева: Ким Кардашьян восхитила пышными формами в облегающем комбинезоне

Звезда запустила новую линию
Ким Кардашьян старается свою линию косметики, а также одежды рекламировать сама, причем с помощью максимально откровенных образов. В этот раз она напомнила всем о своем любимом продукте – туши для ресниц KKW Beauty, запостив сам продукт, а также собственный "горячий" образ. "Я так взволнована, что некоторые из наших самых продаваемых продуктов @kkwbeauty пополняются!..", – написала звезда, также сообщив. что на сайте можно приобрести матовую палитру теней для век, матовые помады, а также наборы для контуринга и хайлайтеры.
Ким в новом образе (фото: instagram.com/kimkardashian)
На фото она позирует в черном облегающем комбинезоне с открытыми плечами. Такой наряд выгодно подчеркнул формы Ким, а заодно зрительно сделал ее более стройной. В этой съемке знаменитость вновь решила поэкспериментировать с прической, примерив шоколадного оттенка удлиненное каре. Такая стрижка отлично весьма к лицу 39-летней Ким, так как отлично преобразила и освежила ее образ. Завершал лук выразительный макияж с коричневыми тенями, бордового оттенка губами и мерцающей золотистой кожей.
Поклонники засыпали Ким приятными комментариями: "Черная королева", "Ты очень красивая", "Невероятная", "Идеальна"… Некоторые отметили, что звезда не похожа сама на себя. Хотя Ким меняется так часто, что, казалось, это уже никого не удивляет.
Еще одна любимая тема Ким после собственных бизнес-проектов – дети. Неугомонная мамочка порадовала новыми забавными постами, где главными героинями выступили Чикаго и Тру – дочь Хлое Кардашьян. На нескольких роликах, которые опубликовала Ким, малышки катаются по супермаркету, а также веселятся в ресторане. "Проведите пальцем для еще большего умиления", – написала звезда.