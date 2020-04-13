Через 2 месяца после родов: Светлана Лобода похвасталась фигурой в купальнике

Светлана Лобода придерживается режима самоизоляции и наслаждается временем, которое проводит с любимыми дочками Евой и Тильдой. На время карантина пришелся и день рождения старшей, которой исполнилось девять лет. Несмотря на это, звездной маме все же удалось устроить для девочки настоящий праздник - она организовала Еве домашнюю вечеринку в стиле Гарри Поттера, не забыв о тематических украшениях и костюме волшебницы для именинницы. Как и многие другие звезды, на карантине Светлана ностальгирует по прошлым поездкам и временам.

Артистка иногда делится в сети архивными снимками, чаще всего с пляжного отдыха. В новой публикации в Instagram она показала себя через два месяца после рождения младшей дочки Тильды в 2018 году. При этом Светлана позирует на пляже в слитном купальнике с леопардовым принтом, восхищая стройной и подтянутой фигурой. Эффектный лук певица дополнила кожаной курткой-косухой и солнцезащитными очками.

"Нахлынули воспоминания...#2018 через 2 месяца после родов. какая?" - прокомментировала публикацию Лобода.

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Пользователи сети остались в восторге от того, что артистка так быстро вернула себе потрясающую форму. Они засыпали ее комплиментами и даже в шутку называют ведьмой.

Генетика и спорт творят чудеса с Вашей фигурой

С такими фото выбирать лучшую невозможно

Огггонь, блин а это Мама двух девчонок)))

Обалденная!!!

Барби! !! Идеально!!!

Секси бейба на всех

Купальник - супер!

Не могу выбрать,везде огонь

Ну, богиня,что поделать

Ведьма!

Как всегда красивая

Прекрасная леди

Как всегда - суперзвезда

Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, ранее Светлана Лобода показала, как проводит карантин с дочерьми - певица приобщает девочек к любимым советским фильмам.