Через 10 лет прилетело: Тарабарова прокомментировала свои отношения с Дантесом

Певица Светлана Тарабарова в прямом эфире в Инстаграм программы «Зірковий шлях», которая выходит на канале «Украина», рассказала о договоре с экс-бойфрендом. После появления интервью Дантеса, в котором он упомянул Светлану Тарабарову, певицу спросили о бывшем возлюбленном. Ведь стало известно, что много лет назад у них были отношения.

«Мы договорились с ним никогда никому не рассказывать. Он взял и рассказал, – улыбнувшись в прямом эфире Инстаграм программы «Зірковий шлях», сказала Светлана Тарабарова. – Это же надо? Через 10 лет прилетело! Сейчас у нас друзья, компании разные. Когда встречаемся - конечно здороваемся. Но не более»

Во время прямого эфира Светлана Тарабарова спокойно отнеслась к вопросу о Владимире Дантесе.

«Он очень честный и искренний человек, и когда его спрашивают в глаза, Дантес не может солгать, – сказала Светлана Тарабарова каналу «Украина». – Наверно, он не смог уйти от ответа. Я не смотрела это интервью».

Напомним, ранее Наталья Могилевская удивила признанием о Дантесе.

"У Дантеса есть одна проблема. Это недоверие к людям. Если бы он был чуть-чуть расслабленнее и с большим доверием относился к Богу, пространству и людям, которые его окружают, он был бы не таким колючим, и было бы чуть больше успеха. Он защищается там, где ненужно защищаться и городит лишние огороды. И у меня был вынесен мозг, у нас было столько необходимости договориться с ним, чтобы он расслабился и не воевал, что мне хотелось сказать: "Все! Я не хочу!" Это одна из причин, почему я не продлила контракт с группой "ДиО фильмы", - заявила она.