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Чересчур мило! Ким Кардашьян растрогала редким фото со всеми детьми

Lite » Новости шоу-бизнеса 22.08.2019 - 20:27
Чересчур мило! Ким Кардашьян растрогала редким фото со всеми детьми
Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Звезда не устает умилять сеть детьми

Ким Кардашьян в последнее время радует поклонников невероятно милыми фото с детьми. Причем умеет подобрать их так, что уровень «мимими» просто зашкаливает. Недавно она показала целую серию, где малыши сначала улыбаются друг другу, а через секунду уже строт рожицы. На очереди – новая серия кадров с отдыха.

Чересчур мило! Ким Кардашьян растрогала редким фото со всеми детьмиЧересчур мило! Ким Кардашьян растрогала редким фото со всеми детьмиКим Кардашьян с детьми (фото: instagram.com/kimkardashian)

Ким показала фото со всеми четырьмя детьми: 6-летней Норт, 3-летним Сейнтом, годовалой Чикаго и Псалмом, которому исполнилось всего 3 месяца. На первом фото многодетная мама держит младших на коленях, а старшие сидят по бокам. На втором она позирует только с девочками. «Багамские острова… Я думала, что сфотографироваться с тремя детьми было тяжело, боже мой, сейчас это почти невозможно!», – написала Кардашьян под постом.

Чересчур мило! Ким Кардашьян растрогала редким фото со всеми детьмиКим с сыном (фото: instagram.com/kimkardashian)

Одной из первых на такой трогательный пост отреагировала Хлое Кардашьян. «Честно говоря, вы идеальны!!!! Твоя прекрасная семья! Вы все», – написала она. Вслед за младшей сестрой Ким принялись хвалить Ким и ее детей остальные подписчики. От их глаз не ускользнул и внешний вид звезды, который они также оценили на отлично.

Чересчур мило! Ким Кардашьян растрогала редким фото со всеми детьмиЗвезда умеет вызвать эмоции в сети (фото: instagram.com/kimkardashian)

Для отдыха на пляже Ким отдала одному из своих любимых цветов – серебристому. Сплошной купальник этого оттенка выгодно подчеркнул ее выдающиеся формы и сделал похожей на русалку. Интересно, что девочек она одела так же: в серебристые купальники. А мальчиков – в темно-серые шорты, женской половине семьи под стать.

Для полного образа Ким сделала укладку и легкий макияж. Получилось невероятно свежо и чувственно. Кстати, Ким уже как-то появлялась в данном купальнике. Тогда девушка запостила фото, чтобы поддержать сайт своей старшей сестры – Кортни Кардашьян. Но тогда поклонники были не так благосклонны. Они были возмущены размером бедер 38-летней бизнесвумен и непропорциональностью ее фигуры.

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