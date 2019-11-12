Мой чемпион: Анна Ризатдинова трогательно поздравила главного мужчину своей жизни (видео)

Анна Ризатдинова - одна из фавориток шоу Танцы со звездами 2019. Отметим, ее партнером на паркете является танцор Александр Прохоров. Украинская гимнастка неоднократно подчеркивала, как много времени она проводит на репетициях, как сильно устает, однако результат того стоит. При этом молодая мама успевает и с маленьким сыночком бывать (благо, Анне на данный момент помогает ее мама). И кстати, именно сегодня, 12 ноября, сыночку Ризатдиновой исполнилось два года. Звездная мама трепетно поздравила сына с днем рождения.

Так, на своей страничке в сети instagram Ризатдинова опубликовала милое видео, на котором показывает, как можно провести тренировку с маленьким ребенком. На видео также видим Рому - сыночка Анны. Только видео было сделано давно - мальчик на нем еще совсем маленький.

Сыночка спортсменка трогательно назвала “своим чемпионом”.

“Сегодня главному мужчине в моей жизни исполняется два годика. Моё чудо, мой чемпион, мой самый любимый Ромочка сделал меня самой счастливой мамой на свете. #birthdayboy #happymother” - пишет Анна.

Видео: instagram.com/p/B4waIzGpDj7

Конечно же, поклонники украинской гимнастки не смогли пропустить ее новый пост и поспешили оставить теплые пожелания маленькому имениннику и его маме.

“С именинником тебя дорогая, чтобы у Вас обоих все мечты сбывались”

“Поздравляю Анют!!! Пусть растёт счастливым человеком”

“Анечка, поздравляю. Здоровья малышу и побольше счастливых дней с мамочкой”

“Аня, с Днём Рождения чудо-мальчика! Больших и маленьких побед!”

“Как же ему повезло с мамочкой!”

“С Днём Рождения Ромочку!!! Пусть радует мамочку всю жизнь!”

Скриншот комментариев: instagram.com/anna_rizatdinova

Напомним, что в 2017 году Анна Ризатдинова родила олигарху Александру Онищенко сына Романа. А в 2018-м Анна рассказывала, что они с Онищенко поженились. На данный момент пара официально уже не вместе!

По словам Ризатдиновой, их отношения с Онищенко были настоящими и откровенными. Она была для него чем-то совершенным в его богатом и сложном мире. Аня просто растворилась в Александре.