Челюсть заклинило: Маша Ефросинина впервые примерила образ секси-штучки

Маша Ефросинина давно зарекомендовала себя как серьезная телеведущая, а также "своя" блогер. Она всегда одевается с непревзойденным чувством стиля – никакой пошлости и даже намека на нее. Более того, Ефросинина никогда не публикует какие-то откровенные снимки, как многие ее коллеги по цеху, не позирует полуобнаженной. И вот, ведущая впервые решила попробовать себя в новой роли "секси-блогера". Но получилось забавно!

Так, на своей instagram-страничке Маша опубликовала фото, на котором позирует, лежа на диване в одном только халате и белых кроссовках. Она немного высунула язык, красиво сложила ноги… Но фото получилось, как обычное фото. Из-за чего Ефросинина сопроводила его забавной подписью:

"Вот почему у одних получается быть секси-штучкой на фото, а другие очень стараются, но выглядят при этом, как пациент санатория с заклинившей челюстью в ожидании клизмы?" - пишет Маша.

Забавная Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Отметим, что вопрос публикации откровенных снимков без стеснения Маша Ефросинина поднимала в своих интервью с Настей Каменских и Дашей Астафьевой. Тогда телеведущая также признавалась, что в отличие от двух певиц, никак не может заставить себя и даже не представляет, как публикует какое-то откровенное фото.

Поклонники Ефросининой поспешили успокоить свою любимицу, а также подыграть ее юмору:

Підпис до фото: коли Оля Полякова сказала, що несе мені сир)

Когда Винник приехал в твой город)

Чувствуется на фото внутренняя скованность, потому что вам самой некомфорта делать такие фото.

Машенька, Вам идет Ваш стиль. Не надо под кого-то "косить". Оставайтесь такой же, как Вы есть - примерной женой и матерью. За что Вас уважает много женщин и мужчин!

Маша, вы крутая!) только уверенный в себе и своей красоте человек, может с такой самоиронией говорить о себе))

Смотрела "экзамен" с Каменских и знаю, чем вызван пост) Но Вы на этом фото секси-штучка))

Марийка, Вы невероятно шикарны! Даже если это действительно ожидание клизмы))

Когда есть такое чувство юмора, нафиг то секси))

Напрашиваетесь на комплименты) вот бы большинство женщин выглядели бы так же "не сексуально", как Вы)

Напомним, ранее Маша Ефросинина откровенно высказалась о себе: Не идеальная девочка.