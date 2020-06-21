Мой человек: Виталий Козловский намерен жениться после карантина

Виталий Козловский не афиширует свою личную жизнь и мало о ней говорит. После громкого расставания с Раминой Эсхакзай еще в сентябре 2017 года, экс-влюбленные иногда делятся скандальными подробностями своих прошлых отношений с представителями прессы. И если ведущая уже нашла свое счастье и вторую половинку, то певец о личной жизни предпочитал молчать. В интервью Кате Осадчей и "Светской жизни" он признался, что карантин провел вместе с девушкой и после самоизоляции всерьез задумался о женитьбе.

Артист предпочел не рассказывать подробности об избраннице, зато охотно описал свои карантинные буди на самоизоляции. У Виталия появилось время на ревизию шкафов и генеральную уборку, единственный минус – финансы, ведь работать во время карантина артист не имел возможности

"Я могу приготовить какую-нибудь красивую ужин. Я наконец залез во все уголки своих шкафов и разобрал все. Но я же не сам это делаю. Под эгидой женской руки и глаза это все делается. Все лишнее и ненужное из избы вынесен. Единственный минус в том, что деньги не зарабатываются, а только тратятся. Хочется зарабатывать. Я как человек сознательный, который несет ответственность за всех родных, немножко стрессую", - поделился он.

Виталий Козловский пришел на программу "Светская жизнь" и рассказал о личном (фото: instagram.com/vkozlovskiy)

Пребывание дома 24 на 7 помогло певцу понять, его ли человек рядом, а вместе с избранницей артисту было комфортно и уютно.

"Именно это позволило мне не сойти с ума. А с другой стороны, карантин дал понимание того, твой это человек или нет. Потому что ты постоянно в движении где-то бежишь, с кем-то другим встречаешься, а тут вы 24 часа в сутки вместе", - порассуждал он.

Виталий Козловский серьезно задумался о браке (фото: instagram.com/vkozlovskiy)

Также у Виталия появились мысли о браке, причем в этот раз он всерьез готов пойти под венец. "Мысли об этом уже остро встают", - заявил он.

Видео: YouTube/Светская жизнь

Напомним, что ранее Виталий Козловский признался, какой роскошный подарок сделал родному человеку.