Я тоже человек: победительница Холостяк-9 разоткровенничалась о своей фигуре и любви к себе

Даша Квиткова призналась, что не считает свою фигуру идеальной
Победительница 9 сезона романтического реалити Холостяк Даша Квиткова не только осталась вместе с главным героем Никитой Добрыниным - 20 мая пара официально расписалась и стала мужем и женой. Отметим, что это первый случай за всю историю проекта “Холостяк” в Украине! Пышная свадьба у них тоже будет, но из-за карантина пришлось перенести дату - торжество состоится 12 августа. Даша нередко делится в сети откровенными мыслями и любит общаться с поклонниками.
На новом кадре в своем Instagram девушка предстала в бежевом нижнем белье, она сидит в красивой позе и кокетливо смотрит в объектив. Законная супруга 9-го Холостяка призналась, что не считает свою фигуру идеальной, однако в целом вполне довольна своим телом.
"У меня вовсе не идеальная фигура, но я люблю свое тело. Мне кажется, что мы все давно забыли о том, что каждый из нас индивидуален. Женщин уже много лет призывают что-то делать с их телами, чтобы они все выглядели идеально, под одну гребенку. Но зачем? Я здорова, я счастлива, и у меня все прекрасно. Хотя я тоже человек. И, как все девушки, порой подхожу к зеркалу и думаю: «Какой кошмар! Что у меня на голове? Почему это не укладывается в нужную мне прическу? Что с лицом? Зачем я вчера вечером съела третий кусок пиццы? Что это за складка? Почему не ходила в спортзал уже шесть недель?" - откровенно поделилась Квиткова.
Фото: Дария Квиткова (instagram.com/kvittkova)
Даша призвала девушек поменьше переживать из-за внешности и любить себя.
"У всех девушек такое бывает, когда они чувствуют себя ужасно и не хотят выходить из дома, но в большинстве случаев для меня это все-таки не проблема, из-за которой я считаю нужным переживать. Пожалуйста, любите себя", - подытожила красотка.
Пользователи сети поблагодарили девушку за мудрые слова и поспешили заверить ее, что она очень красивая и с прекрасной фигурой.
Скриншот комментариев
Ранее избранница Холостяка-9 Даша Квиткова показала пикантные кадры со "свадебного путешествия" под Киевом.
Автор: Марина Настевич