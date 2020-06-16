Часто бывает у нее дома: Брэд Питт и Дженнифер Энистон вновь сблизились

Брэд Питт и Дженнифер Энистон – одна из самых обсуждаемых пар в шоу-бизнесе. Супруги разошлись еще в 2005-м году, когда актер увлекся Анджелиной Джоли на съемках совместного фильма “Мистер и миссис Смит”. До этого пара прожила в официальном браке 5 лет. Сейчас, после того как Брэд и Анджелина расстались, поводов «свести» Брэда с Дженнифер находится масса.

Дженнифер все так же красива (фото: instagram.com/jenniferaniston)

В этот раз причиной сближения пары стала благотворительность. Так, Дженнифер пожертвовала в антирасистский фонд Color of change миллиард долларов. Этот широкий жест вызвал восхищение голливудского секс-символа. Он так вдохновился, что также решил перечислить такую же сумму. Также, по примеру бывшей жены, он начал ходить на митинги. Как утверждает источник, Питт это делает не просто так, а в надежде снова завоевать сердце Дженнифер. «Брэд занялся благотворительностью из-за Джен. Он побывал на акции протеста, а на следующий день приехал к Дженнифер домой. Они оба очень сильно хотят помочь», – отметил инсайдер.

Брэд Питт и Дженнифер Энистон на церемонии SAG Awards (фото: instagram.com/sagawards)

Напомним, пару пытались свести и в феврале этого года. После премии SAG Awards, где Брэд и Дженнифер мило общались и фотографировались, стали появляться новости о том, что экс-возлюбленные вновь пытаются наладить отношения. Энистон даже стала близкой подругой дочери Питта – Шайло.

К слову, такие теплые отношения между бывшими супругами не всех радуют. Как уверяют источники, приближенные к паре, Анджелина Джоли была в ярости. Близкие Брэда даже советовали ему быть осторожным, так как Джоли намеревалась разработать план мести. «Анджелина возмущена тем, как ведет себя Питт, афишируя дружбу с Энистон, – говорил источник. – Энджи не может отделаться от мысли, что он делает это намеренно, чтобы вывести ее из равновесия. Наблюдать, как Джен дотрагивается до Брэда, приветствуя его настолько тепло… Брэд также отвечает взаимностью. В результате, Джоли взбешена таким обращением и слухами, которые затрагивают ее в том числе”.