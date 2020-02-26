Частичка меня: Настя Каменских заинтриговала сокровенным признанием 

Украинская певица и судья шоу талантов на 1+1 Голос країни Настя Каменских (NK), которая недавно озадачила подписчиков странным "аксессуаром"на фото с рекламой спортивного костюма, необычный предмет стал основным фигурантом активных рассуждений фанатов. Они даже предположили, что исполнительница взялась за рекламу бытовых мелочей.

На этот раз Каменских разместила душевный пост о том, что делает ее счастливой и объясняет ее невероятную популярность не только в Украине.

Певица призналась, что музыка для нее не просто способ заработать, но каждая ее песня — это маленькая жизнь с определенными чувствами и эмоциями.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

"Я всегда с трепетом отношусь к созданию музыки, потому, что это частичка меня! Каждая песня - это маленькая жизнь со своими чувствами и эмоциями. Каждый мой музыкальный эксперимент - это определенное настроение, стилистика и соединение разных ритмов", - поделилась Каменских с подписчиками.

А еще она показала святая святых — звукозаписывающую студию, в которой рождаются хиты, под которые танцует уже почти весь мир.

"Студия звукозаписи - место воплощения и рождения каждого произведения артиста, а потом хочется скорее делиться с вами!" - добавила NK.

Подписчики позитивно приняли такие откровения любимицы и предположили, что Настя намекнула на запись свежего хита, который они ждут с нетерпением.

Идеально, когда занимаешься любимым делом

Красотка!

Наша малышка

Я так вас люблю

Нова Пісня?)

Красивая, талантливая, счастливая! Это так круто! Так и заряжает позитивом!

И каждый твой трек делает тебя волшебной!

Кстати, зажигательное видео, на котором NK заворожила танцем в кружевном белье яркого неонового оттенка, тоже оказалось в тренде. Певица соблазнительно двигалась на камеру, очаровывая томным взглядом.