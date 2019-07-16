"Часики тикают": Анита Луценко поразила постаревшим лицом (фото)

Звездный тренер испробовала на себе популярное приложение
В Украине стремительно набирает популярность приложение для телефона FaceApp, с помощью которого можно посмотреть, как ты будешь выглядеть в старости. Решила поиграться с ним и звездная фитнес-тренер и телеведущая Анита Луценко.
Впечатляющим результатом она поделилась на своей странице в Instagram. На фото значительно "постаревшая" морщинистая Анита запечатлена в твидовом пиджаке и старушечьем платке на голове.
"Доброе утречко от бабушки Аниты. а часики тикают... Интересно, чем я буду заниматься в старости? Внуками? Огородом? На Марсе воздух продавать в стаканчиках? А вы уже глянули как будете выглядеть в старости?" - с юмором прокомментировала кадр Луценко.
Фото: Анита Луценко (instagram.com/anitasporty)
Фото вызвало бурную и неоднозначную реакцию у подписчиков тренера - некоторые считают это приложение глупым, другие считают, что нужно жить сегодняшним днем и не нужно раньше времени думать о старости.
Скриншот комментариев (instagram.com/anitasporty)
Напомним, Анита Луценко рассказала, как питаться вечером, чтобы не поправиться.
Ранее Анита Луценко восхитила сеть фото дочурки-именинницы.
Добавим, что фитнес-тренер Анита Луценко научила, как принять себя и полюбить свое тело.