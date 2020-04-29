Бывшему назло: Алина Гросу призналась в поступках, за которые ей стыдно

Алина Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)

Гросу также поделилась забавной историей с мужчиной в переходе

Певицу и актрису Алину Гросу любят обсуждать в сети. Впрочем, артистка довольно спокойно относится к этому и сама может посмеяться над собой. На Instagram-странице программы «Зірковий шлях», которая выходит на канале «Украина», Алина призналась, что с ней всегда случаются забавные истории, а также рассказала о поступке юности, о котором до сих пор жалеет.

Яркая блондинка Алина Гросу еще в подростковом возрасте пользовалась большой популярностью среди ребят. Но однажды она решилась на поступок, о котором вспоминает со стыдом.

«Жалею, что когда-то лет в 16 назло бывшему парню начала встречаться с его другом. Ничего такого не было, мы даже не целовались. Но хотелось отомстить, а я знала, что нравлюсь ему. Поэтому сделала такую ​​ерунду. Потом мне было так стыдно, думала – показала ли я себя умнее, лучше? Нет, показала себя просто дурой. Больше я бы так не поступила», – призналась Алина Гросу в разговоре с журналистом канала «Украина».

Но это не единственный поступок, за который певице стыдно. Алина говорит, что с ней постоянно случаются какие-то истории, нередко курьезные.

«Например, однажды я шла по улице, спустилась в переход. Там стоял мужчина со стаканчиком. Всегда, когда есть какие-то монетки, мне хочется помочь человеку. Я бросила в его стакан копейки, а оказалось, что он просто пил чай. Мне очень стыдно за это. Наверное, поэтому меня приглашают в кино играть блондинку», – говорит она.

Также Алина рассказала, как получила роль в популярном сериале «Тайная любовь». Несмотря на то, что мелодрама вышла в эфире канала «Украина» больше года назад, девушка продолжает получать вопросы о ней.

«Я пробовалась в «Тайную любовь» со своим однокурсником Петром Рыковым, он сейчас играет врача в сериале («Женский доктор»). Петя в институте меня постоянно задавливал и тыкал носом во все. Уже сейчас я его люблю и очень хорошо к нему отношусь, но мне было приятно, что меня утвердили в «Тайную любовь», а его нет», – смеясь, рассказала Алина в прямом эфире на Instagram-странице «Зіркового шляху».

Напомним, ранее Гросу призналась, что могла не выйти замуж.