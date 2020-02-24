Без бюстгальтера: Леся Никитюк жестко ответила на нападки хейтерши

Конфликт с подписчицей разгорелся у телеведущей Леси Никитюк после того, как она решила порадовать поклонников фотографиями из Египта, где она позировала в купальнике. В целом фолловеры телеведущей позитивно оценивали снимки знаменитости, однако делали это далеко не все. На фото в ярком купальнике некоторые пользователи сети заметили, что у Никитюк как-то неестественно распухла верхняя губа, да и в общем снимок получился немного вульгарным.

В комментариях завязалась жаркая дискуссия на тему, стоит ли показывать такие фото приличной женщине. И видимо, конфликт так затронул звезду, что она решила в следующем посте расставить все точки над І.

Леся Никитюк опубликовала несколько кадров в спортивном костюме цвета нюд, который состоял из веловипедок и коротокого топа, который сливался с оттенком ее кожи и заявила, что хотела не надевать белье под облегающий костюм, но из-за нападок недоброжелательницы из далекого Новосибирска передумала.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Хотела без бюстгальтера одеть этот топ... но Цьоця Наташа меня не поймёт #50+ P.S. Для тих хто не в курсе! Вчера меня не взлюбила в коментах какая-то тьотя Наташа з Новосибирска 50+.. а я же не могу от той мысли... что я ей не угодила", - эмоционально подписала она снимки.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Пользователи сети отметили, что чувство юмора у Леси остается на прежнем высоком уровне, а с ее идеальной фигурой белье под одежду вообще можно не надевать:

Кожен з нас має свою #цьоцянаташа. Ми їх цілуємо і обнімаємо і до кінця життя будемо старатися вгодити

Идеальна во всем

Ну і дурна,а я би не вділа

Пусть вообще с ума сойдёт

Крутые очки) и ты крутая)

Леся, не кого не слушай, ты шикарно выглядишь!!! А то просто из зависти люди пишут всякую гадость. Если человек не хочет обо*рать, то он изъяны искать не будет, то все делается из зла. Не обращай на таких людей внимания или для профилактики ставь их в бан!!!

Напомним, что недавно Леся Никитюк посетила столицу Германии – Берлин, и показала своим подписчикам, как она нарушает диету.