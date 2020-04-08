Быстро насыщает: Ризатдинова поделилась секретами стройности и похудения на карантине

Анна Ризатдинова подробно рассказала, как проводит время на карантине с двухлетним сыном Ромой. Украинская гимнастка, бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро признается, что первое время была в панике. Но проявив креативность, переживать домашнюю изоляцию стало легче. Аня вышла в прямой instagram-эфир радиостанции “Люкс ФМ”. Спортсменка поделилась распорядком дня, фитнес-лайфхаками и секретами питания.

Аня призналась, что первый день карантина для нее был “катастрофой”.

“Представьте человека, который постоянно на сборах, соревнованиях всю жизнь с 5-ти лет пробыл. И тут сесть в четырех стенах. У меня первый день была депрессия. Потом я поняла — так дело не пойдет, надо что-то придумывать. Плюс ребенок!.. Реально начинаешь что-то креативить, придумывать. Например, если ты занимаешь спортом, ты берешь малыша и делаешь все упражнения с малышом. Грубо говоря, ребенок вместо гири. Делаешь приседания с ним. И просто головой ты понимаешь, что он приучается с ранних лет к спорту”, — советует Ризатдинова. К слову, сыну гимнастки уже 2 года и 4 месяца. Назвали мальчика Ромой.

“Если я расстраиваюсь, а это каждый день, я это совмещаю. Например, я сижу на шпагате и читаю сыну сказки. Либо изучаю языки. У меня страдал украинский язык. Вот я сижу на шпагате, открываю учебники и начинаю читать”, — делится лайфхаками гимнастка.

Также Анна отметила, что успела перебрать все свои вещи дома. И даже собрала две коробки вещей в детский дом.

“Ну и плюс сейчас столько прямых эфиров, интервью, что день заполнен”.

Радиоведущий Слава Демин поинтересовался, чем Аня планирует заняться первым делом, когда закончится карантин.

“Первое, что я сделаю, — пойду в ресторан, где есть кальян. Я не пью, не курю, ни разу не напивалась. Но единственный мой грешок — это кальян. Это единственный момент, который приносит удовольствие”, — признается Ризатдинова.

Скриншот: instagram.com/radioluxfm

Еще одна актуальная тема — питание в период карантина.

“Кошмар! Кухня рядом… ее закрыть надо. Я становлюсь на весы каждый день, что заведено с профессионального спорта. Я вижу цифру и понимаю, как я могу позавтракать, пообедать и поужинать. Если вес большой (бывало на днях плюс килограмм), то я в зале два раза за день появляюсь и добавляю нагрузку”, — рассказывает Ризатдинова.

Гимнастка подчеркнула, что сейчас “подсела” на семена чиа!

“Это полезно, там много омеги. То есть твой желудок насыщает. Также быстро в приготовление — я не любитель готовить. Это мой второй минус, я не хозяйка. Две столовые ложки чиа, заливаешь молоком растительным (миндальное, кокосовое, гречневое). Настаивается ночь в холодильнике. Утром добавляю банан, манго — что хочешь”, — делится рецептом полезного завтрака Ризатдинова.

К слову, Аня питается два раза в день. Однако в обед у нее есть перекус в виде орешков или сухофруктов.

А вот самое неполезное, что приготовила Ризатдинова на карантине — торт “Наполеон”.

“Но я его не съела. Ели няня и мама. Готовила с мамой. Она выпекала коржи, а я намазывала…. Вообще очень люблю пасту. Да, ела! Есть макароны без глютена, которые можно есть гимнасткам”, — говорит украинская гимнастка.

Напомним, ранее Анна Ризатдинова показала, как ходит за покупками во время карантина.