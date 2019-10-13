"Была очень молодая": Оля Полякова призналась, на что потратила деньги мужа в Париже

"Королева ночи" украинской сцены Оля Полякова со своим мужем Вадимом уже более 15 лет вместе. Пара воспитывает двух дочерей и, несмотря на непростые периоды, - к примеру, в начале их отношений певица была любовницей мужчины - смогла все пережить, остаться вместе и сохранить свою любовь. Недавно в интервью "Светской жизни" артистка вспомнила, как прошла ее первая поездка в Париж.

Оля отправилась туда со своей мамой. Она была уже знакома со своим будущим мужем, так что тот помог ей с финансами. Артистка призналась, на что именно она потратила немало денег избранника в столице Франции.

"Он мне дал с собой свою платиновую карточку и я потратила 50 тысяч евро. На то время это было как сейчас 150 тысяч. Цены были в три, а то и четыре раза дешевле, чем сейчас. Я тогда была очень молодая и очень не одетая, и мне нужно было прикрывать свои срамные места, поэтому я поехала прикрывать их в самые крутые бутики: Dior, Prada, Chanel", - призналась исполнительница.

Видео: (youtube.com/Світське життя)

Кстати, в этом году Оля с мужем праздновали 15-ю годовщину свадьбы. Полякова поделилась, как они с любимым поздравили друг друга с праздником.

"Он себе заказал машину, она ему очень долго шла, год из Америки, и пришла в тот день, когда у нас было 15-летие. Ему пришлось подарить этот автомобиль мне, а я ему подарила бутылку хорошего виски, чтобы он напился с горя, что у него таки не будет машины. А так у него уже все есть", - отметила певица.

Оля Полякова с мужем Вадимом (пресс-служба)

Напомним, Оля Полякова откровенно пояснила, почему спит без своего мужа. Оказывается, у певицы очень чуткий сон, который может потревожить любой посторонний звук.

Ранее дочь Оли Поляковой Маша Полякова восхитила стильным осенним луком.