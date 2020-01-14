От булочек до ювелирки: Стоянов рассказал, как добивался сердца Кухар

В эксклюзивном интервью программе «Ранок з Україною» на канале «Украина» премьер Национальной оперы Украины Александр Стоянов вспомнил, как ухаживал за будущей женой, а прима-балерина Катерина Кухар рассказала о драгоценном подарке, который, впрочем, не впечатлил ее.

По словам Катерины Кухар, она хорошо помнит день, когда впервые увидела Александра.

«Он мешал мне на станке. Я занималась станком, а он закрыл мне зеркало, в которое я должна была выстраивать свою позочку, ручку», – отметила в эфире «Ранку з Україною» Катерина Кухар.

Оказывается, на первое свидание с Катей Александр Стоянов приехал на «Жигули». Как говорит девушка, увидев его машину, она сразу поняла, что Александр – это тот, кто ей нужен.

«У меня немножко по-другому все происходило. Тут девочка из столицы, все как бы. Я на первое свидание приезжаю к ней в штанишках, на «Жигули», сигара за ухом. Я «подкупал» медленно – у меня все было расписано, начиная с булочек, заканчивая ювелиркой и всем остальным», – рассказал Александр Стоянов в эфире канала «Украина».

Также Катерина вспомнила подарок Александра, который, однако, не произвел на нее нужного впечатления.

«Красное золото уже было не модно, в моде уже желтое. А он мне дарит кулончик. Я, конечно, понимаю, что он на свои последние вырученные деньги покупает этот кулончик советского разлива с буквой “К”. Я девушка заграничная, по заграницам езжу. А он приносит мне с таким апломбом этот кулончик, – смеется артистка. – Сейчас я уже наконец его «обтесала», приучила».

Несмотря на то, что вместе Катерина и Александр уже 10 лет, поженились они только год назад. В интервью каналу «Украина» супруги рассказали, почему так долго не решались на свадьбу.

«Десять лет мы шутили, что не расписываемся из-за печати в паспорте. Вот ее отменили – и мы расписались», – говорит Стоянов.

Впрочем, для пары принципиально только одно – быть счастливыми.

«Просто у нас такое понимание и ощущение, что если суждено быть вместе, то неважно – дети свои, чужие – пара будет вместе. Если нет, то даже свой ребёнок никогда не удержит мужчину рядом с женщиной, которую он перестал любить. Мы обвенчались, когда я была в положении», – рассказала Катерина Кухар.

Напомним, украинская прима-балерина Екатерина Кухар на Новый год улетела в США вместе со своим супругом - премьером Александром Стояновым.