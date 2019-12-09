"Будущие артистки": Светлана Лобода показала зажигательные танцы своих дочерей

Девочки явно пошли в звездную маму своим артистизмом
Украинская певица Светлана Лобода воспитывает двоих дочерей, причем до сих пор официально не раскрыла, кто же является отцом младшей девочки Тильды, да и лицо малышки скрывает от публики. А недавно и вовсе вызвала волну слухов о своей третьей беременности, опубликовав интригующее видео со старшей дочкой Евой, которая заявила, что "ждет братика". Артистка никак их не комментирует и наслаждается общением со своими малышками.
Лобода вызвала волну умиления в сети новым видео в Instagram - звезда показала, как ее дочки зажигательно отплясывают под музыку. В ролике 8-летняя Ева и полуторагодовалая Тильда, одетые в одежду с элементами, которые светятся в темноте, весело танцуют в темной комнате. При этом младшая снята спиной к камере. Малышка неплохо поймала ритм и забавно приседает в такт.
"Мои дети. у них свои танцы", - прокомментировала очаровательное видео Светлана.
Видео: Светлана Лобода показала танцующих дочек (instagram.com/lobodaofficial)
Поклонники пришли в восторг от талантов дочерей певицы и оставили множество теплых отзывов.
Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)
Напомним, Светлана Лобода поразила сеть идеальным вертикальным шпагатом.