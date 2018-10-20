"Будто и не рожала": Лобода потрясла фанатов шикарной фигурой (фото, видео)

Фото: (instagram.com/lobodaofficial)

Артистка показала обнаженный животик на шоу "Вечерний Ургант"

Опальная певица Светлана Лобода, которую Верховная Рада хочет лишить звания народной артистки, показала идеальную фигуру после недавних родов. Это было первое публичное появление артистки с обнаженным животом после рождения Евы. Фотографии и видео были опубликованы в ее аккаунте в Instagram.

Она показала видео выступления в студии "Вечерний Ургант".

Видео: (instagram.com/lobodaofficial)

Также Лобода опубликовала совместное фото с Иваном Ургантом.

"Было сильно смешно, на фото и не скажешь обо всем", — написала она в подписи к фото.

Фото: (instagram.com/lobodaofficial)

Под снимком поклонники не уставали хвалить фигуру молодой мамы и "суперзвезды".

"Ох! Вот это фигура мечты", "Как будто и не рожала", "После родов выглядит замечательно! Умничка", "Светлана, вы божественны!!! Как можно иметь такую фигуру, родив двоих деток?!", — пишут фаны.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/lobodaofficial

Напомним, что Лобода показала, как распевается перед концертом.

До этого мы писали, что в сети бурно отреагировали на поездку Повалий в РФ.

Также сообщалось, что наряд Ани Лорак вызвал острый спор в сети.

Видео: (video.rbc.ua)