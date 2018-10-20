ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

"Будто и не рожала": Лобода потрясла фанатов шикарной фигурой (фото, видео)

Lite » Звезды 20.10.2018 - 22:00
Фото: (instagram.com/lobodaofficial)
Фото: (instagram.com/lobodaofficial)

Артистка показала обнаженный животик на шоу "Вечерний Ургант"

Опальная певица Светлана Лобода, которую Верховная Рада хочет лишить звания народной артистки, показала идеальную фигуру после недавних родов. Это было первое публичное появление артистки с обнаженным животом после рождения Евы. Фотографии и видео были опубликованы в ее аккаунте в Instagram.

Она показала видео выступления в студии "Вечерний Ургант".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений LOBODA (@lobodaofficial)

Видео: (instagram.com/lobodaofficial)

Также Лобода опубликовала совместное фото с Иваном Ургантом.

"Было сильно смешно, на фото и не скажешь обо всем", — написала она в подписи к фото.

&quot;Будто и не рожала&quot;: Лобода потрясла фанатов шикарной фигурой (фото, видео)

Фото: (instagram.com/lobodaofficial)

Под снимком поклонники не уставали хвалить фигуру молодой мамы и "суперзвезды".

"Ох! Вот это фигура мечты", "Как будто и не рожала", "После родов выглядит замечательно! Умничка", "Светлана, вы божественны!!! Как можно иметь такую фигуру, родив двоих деток?!", — пишут фаны.

&quot;Будто и не рожала&quot;: Лобода потрясла фанатов шикарной фигурой (фото, видео)

&quot;Будто и не рожала&quot;: Лобода потрясла фанатов шикарной фигурой (фото, видео)&quot;Будто и не рожала&quot;: Лобода потрясла фанатов шикарной фигурой (фото, видео)

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/lobodaofficial

Напомним, что Лобода показала, как распевается перед концертом.

До этого мы писали, что в сети бурно отреагировали на поездку Повалий в РФ.

Также сообщалось, что наряд Ани Лорак вызвал острый спор в сети.

Видео: (video.rbc.ua)

Новости Украины ЛободаInstagramфигурапоклонники Курс доллара Томос об автокефалии УПЦ Петр Порошенко
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь