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Не будет слез и соплей: победительница Холостяк-10 Даша подвела итоги проекта

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Девушка призвала фанатов не вести расследования и просто жить дальше

На днях состоялось долгожданное пост-шоу романтического реалити Холостяк-10, в котором главный герой Макс Михайлюк и победительница проекта Даша Ульянова рассказали, остались ли они вместе после окончания шоу. К сожалению многих поклонников, эта сказка оказалась без счастливого конца - пара больше не вместе. Как поведала девушка, после возвращения в Киев по окончанию проекта Макс занимался своими делами и вообще пропал на пару месяцев, так что они даже не виделись.

К тому же, Даша была весьма шокирована откровением Холостяка о том, что на проекте у него был секс с другой участницей. Но сейчас она уже все это пережила, успокоилась и готова жить дальше. На своей странице в Instagram 23-летняя гимнастка опубликовала фото в белой майке и сером клетчатом пиджаке.

Она заявила, что слез больше не будет и нужно ставить новые цели и жить дальше.

Даша из Холостяк-10 (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

"Здесь не будет слёз, соплей и утешений .. поверьте, этого добра было более чем достаточно. мне жаль, что так вышло, но эту ситуацию нужно просто принять и жить дальше. В этом никто не виноват, так случилось и я бы попросила вас не вести собственные расследования что/ как/почему. Это уже не имеет никакого смысла, как по мне. Живем сегодняшним днём, ставим новые цели и продолжаем верить в сказку, в которой мне действительно посчастливилось быть", - подвела итоги проекта Ульянова.

Позже Даша выложила также несколько откровенных кадров в пикантном луке - трусиках и коротком топе. Бывшая гимнастка продемонстрировала соблазнительные изгибы фигуры, а заодно и впечатляющую растяжку - на одном из фото она запечатлена в шпагате.

Даша из Холостяк-10 (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

"И да... статус «холостячки» активирован", - отметила красотка.

В комментариях пользователи сети восхищаются красотой Даши и желают ей счастья в личной жизни.

  • Красивая
  • Умничка, желаю тебе счастья
  • Какая ты красивая
  • Дашуль ты достойна лучшего
  • Как говорят, он тебя не стоит))) и слава богу, что сразу поняла))
  • Нам, зрителям, было обидно конечно, но, блин, ты молодая красотка. Ещё все впереди
  • Жизнь на этом не заканчивается!
  • Как бы там ни было, ты просто заслуживаешь огромного счастья и скоро станешь, а может уже стала, по настоящему счастливой. Удачи тебе и успехов во всём! Буду следить за твоими успехами с удовольствием
  • Даша, ты настоящая, умничка！
  • Дашенька, ты большая умница.Ты лучшая, позитивная, думаю многие будут брать с тебя пример, как идти по новой дорожке... счастливой, яркой и веселой.
  • Дашулька,ти молодець, я розчарована поступком Макса, щиро бажаю тобі щастя

Скриншот комментариев

Ранее Холостяк 10 Макс Михайлюк сверкнул идеальным торсом на фото топлес.

Автор: Марина Настевич

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