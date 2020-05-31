Не будет слез и соплей: победительница Холостяк-10 Даша подвела итоги проекта

Девушка призвала фанатов не вести расследования и просто жить дальше
На днях состоялось долгожданное пост-шоу романтического реалити Холостяк-10, в котором главный герой Макс Михайлюк и победительница проекта Даша Ульянова рассказали, остались ли они вместе после окончания шоу. К сожалению многих поклонников, эта сказка оказалась без счастливого конца - пара больше не вместе. Как поведала девушка, после возвращения в Киев по окончанию проекта Макс занимался своими делами и вообще пропал на пару месяцев, так что они даже не виделись.
К тому же, Даша была весьма шокирована откровением Холостяка о том, что на проекте у него был секс с другой участницей. Но сейчас она уже все это пережила, успокоилась и готова жить дальше. На своей странице в Instagram 23-летняя гимнастка опубликовала фото в белой майке и сером клетчатом пиджаке.
Она заявила, что слез больше не будет и нужно ставить новые цели и жить дальше.
Даша из Холостяк-10 (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)
"Здесь не будет слёз, соплей и утешений .. поверьте, этого добра было более чем достаточно. мне жаль, что так вышло, но эту ситуацию нужно просто принять и жить дальше. В этом никто не виноват, так случилось и я бы попросила вас не вести собственные расследования что/ как/почему. Это уже не имеет никакого смысла, как по мне. Живем сегодняшним днём, ставим новые цели и продолжаем верить в сказку, в которой мне действительно посчастливилось быть", - подвела итоги проекта Ульянова.
Позже Даша выложила также несколько откровенных кадров в пикантном луке - трусиках и коротком топе. Бывшая гимнастка продемонстрировала соблазнительные изгибы фигуры, а заодно и впечатляющую растяжку - на одном из фото она запечатлена в шпагате.
Даша из Холостяк-10 (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)
"И да... статус «холостячки» активирован", - отметила красотка.
В комментариях пользователи сети восхищаются красотой Даши и желают ей счастья в личной жизни.
Скриншот комментариев
Ранее Холостяк 10 Макс Михайлюк сверкнул идеальным торсом на фото топлес.
Автор: Марина Настевич