Будет новый опыт: Лилия Ребрик ожидает получить роскошный подарок от Деда Мороза

Лилия Ребрик (фото: ТК "Украина")

Ребрик надеется, что Дед Мороз услышит ее послание

Ведущая программы «Ранок з Україною» на канале «Украина», актриса Лилия Ребрик, которая ранее поделилась архивными кадрами со свадьбы, рассказала о своей особенной мечте, которая сбылась в уходящем 2019 году, и новом путешествии, которое они с супругом планируют в 2020-м.

По словам Лилии Ребрик, у нее в профессии все идет своим чередом – она очень дорожит своей работой и старается ни от чего не отказываться. А еще этом году осуществилась детская мечта телеведущей – она наконец побывала в Париже. В город любви с супругом Андреем Диким они полетели в мае и провели там по-настоящему волшебное время.

«Это не совсем обычная «галочка» в моем жизненном плане. Спасибо мужу за то, что воплотил мою давнюю мечту, которую берегла для какого-то особого случая. Когда прилетели в столицу Франции, я даже расплакалась от счастья, – призналась Лилия Ребрик в интервью журналу «Теленеделя», обложку которого она украсила. – Что касается работы, в этом году я провела больше 100 прямых утренних эфиров, ездили со спектаклями по всей Украине, в ноябре были съемки шоу «Привіт, 20-ті!», которое выйдет в новогоднюю ночь на канале «Украина». Меня учили, что к работе надо относиться трепетно: если покажется, что ты сильно устал, Вселенная это услышит и даст отдохнуть. Возможно, на дольше, чем тебе хотелось бы».

Лилия Ребрик и Андрей Дикий в Париже (фото: соцсети артистки)

После поездки в Париж, супруги решили иногда устраивать себе отдых только вдвоем. А у Лилии уже появилось следующее путешествие мечты, помочь осуществить которое может Дед Мороз.

«Очень надеюсь, что Дед Мороз подарит нам на двоих путевку на Мальдивы. Если все сложится, для меня это будет новый опыт – мы никогда не летали в лето зимой. Полина еще не очень понимает, что родители собираются уехать вдвоем, а Диане сказали, что собираемся в разведку – посмотреть, нет ли там акул. И если нам понравится на Мальдивах, в следующий раз махнем туда все вместе. Правда, ее такой ответ не очень устроил. Говорит: «В разведку вообще-то ездят на один день, а не на пять», – смеется ведущая «Ранку з Україною». – Но я себя убедила, что меня не должна мучить совесть из-за того, что девочки останутся дома, иначе просто не смогу расслабиться. Наши дети не обделены ни вниманием, ни поездками».

Напомним, ранее Лилия Ребрик с дочками Полиной и Дианой нарядили праздничную елку и очаровали теплым семейным фото.