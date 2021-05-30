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Будет худеть: Наталья Могилевская призналась, сколько набрала на карантине

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Воскресенье 30 мая 2021 15:29
Будет худеть: Наталья Могилевская призналась, сколько набрала на карантине Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Автор: Lite

45-летняя украинская певица Наталья Могилевская откровенно призналась, что поправилась за время карантина и решила, что пора избавиться от лишнего веса.

Так, в эфире программы "Утро с Украиной" артистка рассказала, что набрала лишних 10 килограммов.

Знаменитость решила объявить об этом публично, чтобы иметь мотивацию похудеть. А помогать ей в этом будут профессиональные тренер и диетолог.

"Все так изменилось, что когда мы встречаемся с коллегами, прежде всего спрашиваем друг друга: "Сколько набрали за локдаун?". Это постоянная тема для обсуждения! Сегодня я откровенно признаюсь - у меня десять лишних кило. Такая проблема сейчас едва ли не каждого человека, поэтому я предлагаю сделать марафон и подключить тренера и диетолога. Я делаю это публично, потому что понимаю, что иначе никогда не похудею, а если пообещаю и не сделаю - мне будет очень стыдно", - заявила Могилевская.

Будет худеть: Наталья Могилевская призналась, сколько набрала на карантине

Наталья Могилевская призналась, на сколько кило поправилась (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Также Наталья рассказала, что старается следить за фигурой, но локдаун и ненормированный график делают это непростой задачей.

"Вот я худела-худела, а затем после премьеры песни конечно же выпила шампанского! Я 2 недели сбрасывала 2 кг и затем их за 2 дня вернула. Поэтому я за кратчайший период планирую сбросить 10 кг. Я, между прочим, не отношусь к тем, кто быстро набирает вес снова. Тем более сейчас локдаун уже завершился и у нас возобновились концерты", - добавила певица.

При этом звезда ограничила себя во времени и решила избавиться от лишнего до своего дня рождения, который уже через два месяца, 2 августа. В этот день артистка должна надеть свое эффектное концертное платье, которое пока маловато.

Видео: Наталья Могилевская пообещала похудеть на 10 кг за два месяца

К слову, Могилевская предложила устроить марафон похудения и поддерживать друг друга в процессе.

Напомним, ранее Наталья Могилевская впервые раскрыла правду о своем происхождении.

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