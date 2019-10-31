"Будем самыми счастливыми!" Победительница Холостяк 9 заговорила о детях

Холостяк 9 Никита Добрынин и его избранница Дарья Квиткова оказались крепкой парой, котрая не просто осталась вместе после проекта, а развивает свои отношения, изо дня в день доказывая серьезность намерений и желание идти по жизни рука об руку. Недавно влюбленные отпраздновали годовщину знакомства – Даша призналась, что безумно счастлива рядом со своим мужчиной и благодарна судьбе за встречу с ним. Поклонники пристально следят за любимой парой и часто задают Даше и Никиты вопросы, на которые те с удовольствием отвечают.

Обычно интерактив в сториз Instagram устраивает именно возлюбленная теперь уже экс-холостяка. Даша не только отвечает на вопросы о своих отношениях с Никитой, а делится личным опытом и дает советы любознательным поклонницам, как справиться с той или иной жизненной ситуацией.

Фото: Дария Квиткова и Никита Добрынин (instagram.com/kvittkova)

Так, победительница Холостяк 9 вновь заговорила о детях. Этот вопрос Даше задают довольно часто и пока ответ на него однозначный – пара мечтает о ребенке, но только не сейчас. Пол крохи совсем не важен для влюбленных.

"Я просто хочу в будущем стать мамой. И не важно, кто будет. Мы все равно будем самыми счастливыми", - заверила она.

Фото: Дария Квиткова (instagram.com/kvittkova)

Также поклонников интересовало, готовит ли пара дома, ведь в их сториз часто можно увидеть кадры из различных заведений Киева, а как-то Даша даже составила рейтинг любимых мест.

Девушка подошла к вопросу с юмором. Она опубликовала завтрак на тарелках и подписала фото: "Нет, конечно, ходим голодными".

Фото: Дария Квиткова (instagram.com/kvittkova)

Недавно Даша приобрела свое первое в жизни авто. Она заявила, что сделала это за собственные деньги. Естественно, девушку завалили массой вопросов о первых впечатлениях за рулем.

" - Как мне за рулем? Отлично, комфортно, очень нравится.

- Боюсь ли я на дороге? Нет.

- Где сдавала на права? В обычной автошколе", - исчерпывающе ответила Даша.

Фото: Дария Квиткова (instagram.com/kvittkova)

Ранее Холостяк 9 Никита Добрынин показал светский выход с избранницей Дарьей Квитковой и назвал ее "моя мисс Галактика".