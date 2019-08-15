"Будь любой": Маша Ефросинина восхитила трендовым луком и мудрым советом

Маша Ефросинина, которой в этом году исполнилось 40 лет, может похвастаться отменным чувством стиля, а также цветущим внешним видом, женской мудростью и превосходным чувством юмора. Всем этим ведущая с удовольствием делится с поклонниками, регулярно показывая свои эффектные образы и публикуя полезные советы.

На этот раз артистка похвасталась на своей странице в Instagram трендовым летним луком - Маша примерила стильный джинсовый комбинезон с объемными рукавами оригинальной формы. Она также дополнила этот элегантный образ брендовой именной сумочкой с надписью "MASHA" и стильными солнцезащитными очками. Телезвезда идет по улице и счастливо улыбается, будто бы и не замечая камеру.

В подписи к публикации Ефросинина призвала девушек не бояться показывать все свои эмоции и проявления, ведь именно они делают каждую из нас особенной.

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

"Будь любой: веселой, грустной, счастливой, отстраненной, активной, спокойной, разгневанной, молчаливой или растерянной. Ты имеешь полное право на все проявления - все они прекрасны! Ведь они твои!" - поделилась Маша мудрыми словами.

Фолловеры поблагодарили ведущую за вдохновение и оставили множество восторженных комплиментов ее стилю и эффектному наряду.

Вас не зря называют самой стильной ведущей!))

Классная сумка!

Крутой комбез! Очень стильно

Красотка

Волшебная Маша

Очень классный образ. Обалденно

Маша ,вы такая классная

Вы настоящая и грациозная Я восхищаюсь Вами!

Очень сильно сказанно)

Яка модна! дуже гарна!

Маша-модняша!)

Шикарная женщина

Скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)

Напомним, Маша Ефросинина зажгла "безумными" танцами в забавном видео. Телеведущая активно готовится к уже третьему благотворительному Charity Weekend, который Ефросинина ежегодно организовывает, и с фитнес-тренером Ксенией Литвиновой разрабатывает подвижную танцевальную связку, которую предложат повторить участникам.

Ранее Маша Ефросинина очаровала образом в платье с оголенной спиной. Ведущая показала новый наряд - воздушное летнее платье в черный горошек. При этом у платья - пикантный вырез на спине.

Также Маша Ефросинина развеселила сеть забавной историей о неординарных "ритуалах" пробуждения , которая оказалась знакома многим мамам.