"Будь любой": Маша Ефросинина восхитила трендовым луком и мудрым советом

Ведущая похвасталась ультрастильным летним образом
Маша Ефросинина, которой в этом году исполнилось 40 лет, может похвастаться отменным чувством стиля, а также цветущим внешним видом, женской мудростью и превосходным чувством юмора. Всем этим ведущая с удовольствием делится с поклонниками, регулярно показывая свои эффектные образы и публикуя полезные советы.
На этот раз артистка похвасталась на своей странице в Instagram трендовым летним луком - Маша примерила стильный джинсовый комбинезон с объемными рукавами оригинальной формы. Она также дополнила этот элегантный образ брендовой именной сумочкой с надписью "MASHA" и стильными солнцезащитными очками. Телезвезда идет по улице и счастливо улыбается, будто бы и не замечая камеру.
В подписи к публикации Ефросинина призвала девушек не бояться показывать все свои эмоции и проявления, ведь именно они делают каждую из нас особенной.
Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)
"Будь любой: веселой, грустной, счастливой, отстраненной, активной, спокойной, разгневанной, молчаливой или растерянной. Ты имеешь полное право на все проявления - все они прекрасны! Ведь они твои!" - поделилась Маша мудрыми словами.
Фолловеры поблагодарили ведущую за вдохновение и оставили множество восторженных комплиментов ее стилю и эффектному наряду.
Скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)
Напомним, Маша Ефросинина зажгла "безумными" танцами в забавном видео. Телеведущая активно готовится к уже третьему благотворительному Charity Weekend, который Ефросинина ежегодно организовывает, и с фитнес-тренером Ксенией Литвиновой разрабатывает подвижную танцевальную связку, которую предложат повторить участникам.
Ранее Маша Ефросинина очаровала образом в платье с оголенной спиной. Ведущая показала новый наряд - воздушное летнее платье в черный горошек. При этом у платья - пикантный вырез на спине.
Также Маша Ефросинина развеселила сеть забавной историей о неординарных "ритуалах" пробуждения , которая оказалась знакома многим мамам.