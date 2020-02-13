Без бровей и ресниц: Леди Гага удивила странным образом из повседневной жизни

Леди Гага известна своим экстравагантным стилем. На сцене и красных дорожках она привыкла демонстрировать необычные и порой шокирующие образы. Оказывается, в обычной жизни она также не может быть «как все».

Леди Гага любит дома ходить без косметики (фото: instagram.com/ladygaga)

Несколько часов назад на странице певицы появилось новое фото – она сделала селфи в суши-баре. Тем самым показав свою любовь к популярному блюду. А также – к эпатажным образам даже в повседневной жизни. Знаменитость позирует с оригинальным макияжем: губы накрашены блеском, на веках – розовые тени, а брови и ресницы певица решила не только не красить, а даже наоборот – максимально их «заретушировать». Завершает картину прическа-луковка. Нужно отметить, что розовые волосы певицы отлично контрастировали с бирюзовым свитшотом. Из украшений Гага выбрала золотые серьги-кольца и часы.

Леди Гага показала новое фото (фото: instagram.com/ladygaga)

Поклонникам певицы пришелся по душе такой образ девушки: «Королева суши», «ты всегда прекрасна», «вау!», – засыпали они комментариями Гагу.

Была ли она в ресторане одна или в компании любимого, неизвестно. Напомним, о своих новых отношениях певица объявила совсем недавно. Сначала она появилась со своим бойфрендом на кубке СупрБоула. Журналистам удалось быстро выяснить, что нового избранника исполнительницы зовут Майкл Полански. Он оказался настоящим завидным женихом: миллионер, филантроп, выпускник Гарварда и генеральный директор Parker Group.

Певица с новым бойфрендом (фото: instagram.com/ladygaga)

Чтобы остановить поток сплетен в сети, уже через пару дней певица сама расставила все точки над “і”. На своей instagram-страничке Гага опубликовала романтическое фото с возлюбленным, где ясно дала понять – они в отношениях. На снимке Гага и Полански обнимаются на роскошной яхте. Парень держит на руках свою возлюбленную и смотрит на нее с нежностью и заботой. «Нам было так весело в Майами. С любовью ко всем моим маленьким монстрам и фанатам, ты лучший!», – написала Леди Гага под снимком.