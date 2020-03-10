В бриллиантовом колье на голое тело: Бритни Спирс восхитила сеть пикантным образом

Бритни Спирс продолжает будоражить сеть провокационными постами. В этот раз певица опубликовала фото, где предстала практически обнаженной. На ней надето только массивное колье из черных камней. И хотя фото обрезано, на нем отлично видно, что под украшением Бритни полностью голая. Завершает образ выразительный макияж со smoky eyes, которые уже стали фирменными для Спирс. А также укладка со слегка завитыми и взъерошенными волосами.

Новое фото Бритни (фото: instagram.com/britneyspears)

"Что #MeaningfulMonday значит для меня? Ну, для меня черные бриллианты символизируют и значение, и цель ... И я хочу каждый день находить смысл и цель... Поэтому, когда я нашла эти черные бриллианты, мне пришлось их сразу надеть! Бриллианты – лучшие друзья девушек!", – написала певица под снимком. Поклонники подхватили позитивную волну любимой певицы и принялись писать ей комплименты.

Королева черных бриллиантов

О боже, это просто вдохновение!

Невероятно красивая!

Ты просто ошеломительна!

Комментарии к посту (фото: принтскрин instagram.com/britneyspears)

Были и те, кто решил раскритиковать Бритни. Так, многим образ пришелся не по душе. Как обычно, фанаты возмущаются несколько вульгарным и неряшливым внешним видом 38-летней звезды. Напомним, обычно они критикуют девушку за неаккуратный макияж глаз, а также за использование фотошопа. Особенно певицу возмущают последние. Теперь она часто пишет в своем микроблоге, что не использует никаких программ для обработки картинок. И что на фото она всегда максимально натуральна.

Спирс обожает откровенные образы (фото: instagram.com/britneyspears)

В этот раз поклонники сделали упор на то, что Спирс следует поменять прическу. А также выразили мнение, что колье красавицы – подделка. Дошло и до личной жизни певицы. Так, фолловеры вспомнили о том, что Бритни не является опекуном своих детей: 13-летнего Джейдена Джеймса, а также 14-летнего Шона Престона.

Сделай что-то со своими волосами!

Мне кажется, что это фальшивые бриллианты, Бритни

Значимой была бы женщина, полностью опекающая своих сыновей! Фальшивка!!!

Комментарии к посту (фото: принтскрин instagram.com/britneyspears)