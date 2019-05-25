Брежнева, Дорн и Ивлеева: Педан "взорвал" сеть забавными пародиями на звезд

Известный мастер перевоплощений Александр Педан продолжает "взрывать" сеть своими яркими пародиями на знаменитостей. Так, недавно шоумен поразил эффектным подражанием пляжному снимку Дженнифер Лопес, ради чего даже надел мини-бикини. Теперь же ведущий показал сразу несколько впечатляющих превращений.

На своей странице в Instagram он опубликовал несколько забавных пародий. Под раздачу попали такие звезды, как Вера Брежнева, Настя Ивлеева, Иван Дорн и Екатерина Варнава. Педан мастерски скопировал на фото их наряды, позы и мимику, вызвав бурю эмоций у подписчиков.

Фото: Александр Педан спародировал Веру Брежневу (instagram.com/pedanos)

"В житті не здогадаєшся на кого це пародія. Катя Варнава вибаааач, ну просто в тебе майже всі фото - селфі в машині. всі інші також вибачайте. Номінація "Гоп-стоп" - Вера Брежнєва. "Передаємо за проїзд", "Проходимо всередину салона" та "Женщіна, чого ви пхаєтесь, ненормальна чи шо?" - тролейбус-мен Іван Дорн та русалка, яка винирнула з річки Синюха - Настя Івлєєва", - с юмором подписал публикацию шоумен.

Фото: Александр Педан спародировал Настю Ивлееву (instagram.com/pedanos)

Вера Брежнева по достоинству оценила усилия Александра, прокомментировав пост "Агнище".

Подписчики Педана с ней согласились и оставили много восхищенных отзывов.

Фото: Александр Педан спародировал звезд (instagram.com/pedanos)

"Я не хочу ничего плохого на кого-то сказать, но мне кажется, что ПЕДАН выглядит лучше на фотографиях, чем оригинал"

"У тебя подъезд по ,,Гламурнее" чем у Брежневой!!!"

"Реально акторська гра..."

"Сань, ну ты та ещё блонда"

"Аааааааааа Брежнева вообще классно"

"Вы как всегда неповторимый оригинал"

"Одно лицо"

"Ну Ивлеева наверное всех переплюнула"

"Але класніі! ще більше таких фоток"

"Саныч, вы мега позитив! Так держать"

"Очень креативно"

"Обожнюю Ваші пародії"

Напомним, ранее Александр Педан ошеломил неожиданным признанием.

Мытакже писали, что Александр Педан повеселил своих подписчиков, спародировав самые популярные публикации Instagram: это и беременная Бейонсе, и Кайли Дженнер с дипломом, и рождение четвертого ребенка Криштиану Роналду.