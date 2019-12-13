"Братан, не признавайся": Влада Яму задержали копы в Одессе (фото)

Популярный украинский хореограф Влад Яма уже давно пробует свои силы не только в роли телеведущего, но также и на актерском поприще. К примеру, Яма является одним из актеров спектакля “Ladies Night” - о друзьях, которых судьба в поисках денег заносит в стрип-клуб. Среди других акторов постановки: Антон Лирник, Александр Педан, Анатолий Анатолич и другие.

И вот, Яма также решил проявить свой талант на телеэкранах. На Одесской киностудии проходят съемки новой украинской комедии “Нереальний КОПець” - полнометражный художественный фильм о патрульной полиции Украины (режиссер киноленты - Александр Беляк). По сценарию фильма, сын-мажор высокопоставленного чиновника возвращается из Америки в Украину, в которой отправляется служить в полицию.

Дмитрий Ступка и Богдан Юсипчук в съемках нового фильма (фото: instagram.com/stupka777)

Главную роль в киноленте играет внук знаменитого театрального актера Богдана Ступки - также актер Дмитрий Ступка. Именно ему досталась роль сыночка-мажора. Еще одна главная роль досталась модели и телеведущему Богдану Юсипчуку. Он играет роль “настоящего парня”, полицейского, который воспитывает новобранца.

Как выяснилось, небольшая роль в фильме также досталась хореографу Владу Яме. О чем он поспешил сообщить на своей страничке в сети instagram. Только вот во время эпизодического появления Влада арестовывают!

“Со мной всё в порядке... Почти... А “Нереальний Копець” скоро в кинотеатрах”, - коротко подписал забавное фото Влад Яма, которого задерживают Ступка и Юсипчук.

Богдан Юсипчук, Влад Яма, Дмитрий Ступка на съемках фильма “Нереальний КОПець” (фото: instagram.com/vladyama_official)

Поклонники Влада также поспешили прокомментировать его новое фото:

“Братан братан, не признавайся!!!!! Низачтооооо мы вытащим тебя)))”

“Все Владик дотанцювався”

“Вам личить зніматись в кіно”

“Надо фанов подключить, они отгрызут вместе с кнопками и дубинками на призы порвут полицейских”

“Таки попался голубчик!”

“Не надо была на крыше танцевать)) дотанцевался”

“А по виду не скажешь…”

Скриншот комментариев: instagram.com/vladyama_official

Напомним, Влад Яма рассказал о первом свидании и эффектных ухаживаниях за будущей женой Лилианой.