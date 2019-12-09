Божественный уровень: Иракли Макацария рассказал о качествах будущей избранницы

В эксклюзивной рубрике о роли матери в жизни известных мужчин программы "Ранок з Україною" на канале "Украина" телеведущий, тренер шоу Зважені та щасливі 9 сезон Иракли Макацария рассказал об отношениях с самой родной женщиной и поделился неожиданной историей жизни.

На экране он идеален – умный, спортивный, с изящными манерами. Хотя на самом деле, таким Иракли Макацария был не всегда – когда-то и курил, и употреблял алкоголь. А однажды едва не оказался за решеткой. Но все это в прошлом благодаря одной женщине – маме Иракли – Нелли.

"У меня есть огромное желание иметь семью и детей. Надеюсь, в ближайшее время так и будет, – признался Иракли Макацария в эфире канала "Украина". – Мне бы хотелось, чтобы те качества, которые есть у мамы, были и у моей девушки. Мама на каком божественном уровне, это невозможно объяснить словами".

Иракли Макацария (фото: instagram.com/maqatsa)

Известный ведущий и бизнесмен также рассказал, как много доверяет маме и почему именно ее поддержка для него так важна. В 2005, когда семья пережила тяжелую потерю – умерла мама Нелли и бабушка Иракли, он нашел в себе силы и пошел к маме, чтобы рассказать о нелегкой жизненной ситуации.

"Был сложный момент в жизни. Меня и моего друга могли арестовать за дело, которое мы не совершали. Мы попали в совсем плохую ситуацию. Был такой стресс и шок. В этот момент, после потери бабушки, мне было хуже, – поделился Иракли с журналистами "Ранку з Україною". – Я рассказал маме. Она это очень близко к сердцу приняла, прямо почувствовала, через что мне пришлось пройти. Но я чувствовал ее поддержку".

Сегодня мужчина рассказывает маме все. Говорит, что Нелли его очень поддерживает и гордится ним.

"Для меня мама – кумир! Абсолютно во всех смыслах: человечности, доброты, ума, отношений. Все качества, которые я могу в себе собрать – все от мамы!", – комментирует Иракли Макацария.

Напомним, не так давно Иракли Макацария порассуждал о талантах будущей жены. Завидный холостяк отметил, что было бы неплохо, чтобы его избранница умела петь.