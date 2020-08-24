Божественная фигура! Даша Астафьева в купальнике с откровенным декольте завела сеть

Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)

Певица показала свой курортный релакс

Даша Астафьева – одна из самых желанных украинских звезд, которой восхищаются женщины и перед которой не могут устоять мужчины. Она часто балует поклонниками откровенными фотосетами на грани эстетики и провокации, искусно демонстрируя свои аппетитные формы на камеру. Причем это касается не только профессиональных сессии, но и повседневных фото, на которых артистка выглядит не менее соблазнительно, чем на студийных. Даша решила отправиться на отдых к морю, ведь за окном стоять последние летние деньки, и поделилась серией пляжных снимков.

Даша позировала в слитном купальнике телесного оттенка с различными оригинальными надписями на ткани, которые можно долго изучать и рассматривать, что и предложила сделать Даша своим поклонникам.

"Люблю начитанных. Я вижу – Relax", - поделилась своими наблюдениями певица.

Позже она опубликовала фото в полный рост на фоне захватывающих дух живописных пейзажей – гор, моря и зеленых холмов вдалеке. Купальник идеально подчеркнул аппетитные формы звезды, которая меняла позы перед объективом фотографа, делая это легко непринужденно.

"Внимание, внимание! Человек по фамилии Бонд, подойдите ,пожалуйста, на ресепшн, Вас ожидают! Повторяю, Вас ожидают!" - оригинально подписала она свой соблазнительный фотосет.

Божественная фигура

Хороша

С каждым днем прекраснее

Просто шикарна, богиня

Прекрасна!

Самая красивая

Статуэточка

Ты космос

Невероятно красиво

Даша, ты просто секс

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Даша Астафьева вызвала бурное обсуждение в сети фото в чулках и атласном корсете в ретро-образе.