Не бояться быть смелой: Мишина дала советы новой "Холостячке" Огневич

В интервью "КП в Украине" она рассказала, на что Злате не стоит обращать внимания и как лучше себя вести, а также вспомнила о своем опыте участия в шоу.

Мишина призвала Огневич слушать только свое сердце и не бояться проявлять смелость.

"Я бы посоветовала просто идти за своим сердцем, несмотря ни на что. Сложится или не сложится - надо просто идти за своим сердцем. Не обращать внимания на негатив, который, возможно, будет вокруг происходить. Не слушать ничьих мнений, слушать только исключительно себя. Не бояться быть смелой и пробовать все новое, что подарят ей в этом проекте вселенная и мир", - посоветовала Ксения.

Злата Огневич стала главной героиней 2-го сезона шоу "Холостячка" (фото: instagram.com.zlata ognevich)

По словам актрисы, ей во время участия в проекте было "сложно полностью раскрыть себя на камеру, показать себя наизнанку, не в роли актрисы, а именно как человека, именно как Ксению Мишину, показать все свои чувства, переживания, вывернуть себя".

Также она отметила, что многие не верили, что это честный проект - даже его участники, хотя на самом деле там была настоящая жизнь.

"На самом деле, хочешь не хочешь, а через определенный момент на проекте появляется жизнь. Я уже не раз рассказывала о том, что мужчины долгое время не верили, что это действительно честный проект. Все думали, что я такая вся из себя актриса, моя группа меня снимает и делает про меня кино. Но через определенное время все поверили, что это как в жизни - по-другому никак. Как бы ты ни хотел, в любом случае ты на проекте начинаешь жить", - поделилась экс-"Холостячка".

Ксения Мишина нашла свою любовь на проекте "Холостячка" (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Стоит отметить, что Ксении удалось найти свою любовь - сейчас она в отношениях с победителем проекта Александром Эллертом.