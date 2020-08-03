Борюсь с самим собой: лидер рок-группы стал участником шоу Танцы со звездами

Организаторы шоу Танцы со звездами 2020, которое выйдет в эфир уже этой осенью, продолжают раскрывать имена звездных участников и их танцевальных партнеров. Лидер украинской рок-группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергей Танчинец принял вызов #танціззіркамиchallengе от участника групп MOZGI и "Время и Стекло" Позитива, который тоже выйдет на паркет.

Рок-певец сообщил о своем участии в проекте, разместив на своих официальных страницах в социальных сетях зажигательное видео, в котором уже продемонстрировал, что умеет ритмично двигаться. Артист бросил вызов футболисту и секс-символу, экс-участнику шоу "Холостяк" Сергею Мельнику.

"Я принимаю участие в Танцях з зірками, потому что это вызов! А я очень люблю принимать вызовы, доказывая самому себе, что нет ничего невозможного. Самое трудное в этом всем - все! Все сложно: начиная с запоминания шагов и держания осанки, до демонстрации того, что ты - как "рыба в воде". Нужно улыбаться, сиять и дарить людям радость, а параллельно думать о поддержке и последовательности движений. Я вообще никогда не воспринимал себя как танцора, но сейчас очень борюсь с самим собой ради крутого результата", - прокомментировал Сергей свое участие в шоу.

Пользователи сети тут же принялись обсуждать новость и делиться своими эмоциями.

Отличные новости

В этом сезоне не хватает только Melovina,и всё будет

Вау. Жду с нетерпением новый сезон

А чому саме Сергію Мельнику? Що в нас немає інших, більш відомих фудболістів, чи холостяків? Наприклад, Макс Михалюк!

Все участники бомбезные. Как голосовать?

Афігеть!!!!!!!!!!

Запросіть когось із "Кварталу 95"

Ураа, я ждала Сергея

Ураа, мої сподівання справдилися. Буду голосувати за Вас @sergii_tanchynets це КРУТЕЗНО, що прийняли челлендж, удачі та перемоги Вам на танцях

Скриншот комментариев

Совсем скоро станет известно, примет ли Сергей Мельник вызов и присоединится на паркете к Олегу Виннику и Алене Шоптенко, Надежде Мейхер и Кириллу Васюку, Санте Димопулос и Максу Леонову, Тарасу Цимбалюку с Яной Заяц, и Дарье Петрожицкой и Игорю Гелуненко, Юлии Саниной и Дмитрию Жуку, а также, к Дмитрию Танковичу и Илоне Гвоздевой, Alyona Alyona и Юрия Гуричу.

Сергей Танчинец (фото: пресс-служба 1+1)

Напомним, что сейчас уже известны имена трех судей нового сезона, а кто сядет в судейские кресла, кроме Екатерины Кухар, Влада Ямы и Григория Чапкиса, расскажут совсем скоро.

Победителями третьего сезона проекта стали актриса Ксения Мишина и ее партнер - танцовщик и хореограф Женя Кот.

Ранее стали известны имена партнеров Юлии Саниной и Славы Каминской на Танцах со звездами 2020.