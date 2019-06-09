"Бородатая" Леся Никитюк оголила грудь, вызвав споры в сети

Леся Никитюк чувства юмора не занимать – она любит посмеяться и пошутить как над другими так и над собой. Ее подписчики обожают звезду за эти качества, а Леди Ле не стесняется размещать забавные фото и видео со своим участие в сети и неизменно собирает огромное количество комментариев. Сейчас она активно снимается в новом сезоне игрового шоу "Хто звеерху?" и радует поклонников кадрами со съемок, но на последнем снимке в Instagram знаменитость появилась в весьма неожиданном и даже экстремальном образе – с бородой и в откровенном платье!

Леди Ле позирует в макияже с "растительностью" на лице – густыми усами и бородой! На контрасте с внушительным декольте воздушного небесно-голубого платья это смотрится особенно экстремально. Похоже, Леся решила эпатировать поклонников, и ей это мастерски удалось!

"Я завела вас? Хто буде моєю тьолочкою?" - оставила не менее оригинальную подпись под фото телеведущая.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники Леси тут же решили, что в новом образе она похожа на певца Дзидзьо, о чем поспешили ей сообщить в комментариях. Мнения подписчиков разделились: одни от души посмеялись, а другим посчитали такой юмор неуместным.

"Dzidzo после Тайланда", "На Дзідзьо похожа", "На Євробачення", "Леся, не надо... Все хорошо в меру, даже дуристика", "Навіть для Лесі це вже перебор, жарти я ціную і люблю, а пошлості....", "Леся, это как то не похоже на тебя, на грани фола", "Ти така кумедна!", "Дзідзьо- Леся", "Леська, ти супер зажигалка буть такою завжди, за це ми тебе любимо", "Всмотритесь, на Распутина Григория похожа, ой, Леся меня рассмешила", - писали фолловеры.

В сториз Леди Ле предстала перед поклонниками уже без бороды, зато засветила длинные стройные ножки и продемонстрировала роскошное декольте.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, что ранее Леся Никитюк похвасталась ультра модным платьем мамы, которое она решила перешить.

Ранее Леся Никитюк в наряде "жрицы" вызвала фурор в сети .